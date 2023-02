Consiglio comunale. Approvate aliquote Imu invariate per il 2023. Ratifica accordo di programma ciclovia fra i comuni di Verona e di Sommacampagna

Approvate anche dal Consiglio comunale di questa sera, con 20 voti favorevoli e 12 astenuti (Bertaiola, Bisinella, Bozza, Lella, Mariotti, C. Padovani, M. Padovani, Pisa, Rossi, Sboarina, B. Tosi, Zavarise) le aliquote Imu invariate per il 2023 e la conferma dei valori delle aree fabbricabili.

Le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno in corso non subiscono quindi nessuna maggiorazione rispetto al 2022. Una scelta in linea con la volontà dell’Amministrazione di non aumentare le tasse comunali, a fonte del difficile contesto economico legato al perdurare della crisi energetica e del caro vita. Il documento è stato illustrato all’aula dall’assessora ai Tributi Luisa Ceni.

Aliquote 2023. Restano esenti dal pagamento dell’IMU le abitazioni principali e le fattispecie ad esse equiparate, ad eccezione delle categorie di lusso A/1, A/8, A/9 alle quali è applicabile l’aliquota del 6,0 per mille e la detrazione di 200 euro. Risulta esente anche una sola pertinenza accatastata con l’abitazione come un garage, una cantina o una soffitta.

Anche per l’anno in corso è confermata una aliquota ordinaria pari all’11,4 per mille.

L’aliquota del 5,6 per mille viene invece calcolata su base imponibile ridotta del 50 per cento quando l’unità immobiliare viene concessa in comodato gratuito ad un parente di primo grado che la usa come abitazione principale.

A negozi e botteghe, laboratori per arti e mestieri, teatri e cinema, alberghi, fabbricati industriali, fabbricati commerciali, si confermare l’aliquota pari al 10,6 per mille. In caso di utilizzo diretto da parte del proprietario l’aliquota da corrispondere è pari al 9 per mille.

Aliquota ridotta al 9,4 per mille, invece, per i proprietari di botteghe storiche iscritte nell’omonimo Albo del Comune di Verona.

Approvata all’unanimità, con 33 voti favorevoli, anche la ratifica dell’accordo di programma fra i Comuni di Verona e di Sommacampagna e Veneto Strade Spa per la conferma, in variante al vigente Piano degli Interventi, del progetto per la realizzazione di un collegamento ciclabile fra i due Comuni all’interno del Tronco 11 della ciclovia del Sole da Verona a Firenze. Il documento è stato illustrato all’aula dall’assessora alla Pianificazione urbanistica Barbara Bissoli.

Ciclovia e tratto d’interesse. La ciclovia del Sole è inserita all’interno del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche (SNCT), ovvero quella rete di ciclovie di interesse nazionale, di cui fa parte il tratto in progetto, ed è stata oggetto della stesura di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il tracciato della ciclovia del Sole ha una estensione di circa 680 chilometri ed è suddiviso in 11 Tronchi, che interessano 4 regioni, 9 provincie e più di 70 comuni.

Il tratto in progetto è parte del “Tronco 11” da Verona a Mantova e si sviluppa nel territorio della provincia di Verona e della provincia di Mantova per una lunghezza totale di circa 71 km. Pertanto, il progetto definitivo recepisce ed approfondisce le indicazioni contenute nel PFTE, mantenendo invariate le caratteristiche tecniche e funzionali che costituiscono l’elemento determinante per la classificazione dell’intera ciclovia.

L’intervento si inserisce nel contesto territoriale ad ovest della città di Verona, lungo la strada comunale via Cason, dall’intersezione di quest’ultima con via E. Ferrari fino alla SS12 che verrà superata mediante la realizzazione di una passerella ciclopedonale in affiancamento al ponte esistente.

L’estensione complessiva dell’intero tratto in progetto è di 770 metri di cui 40 metri interessati dalla nuova passerella ciclopedonale.

Il tratto di via Cason è collocato in un contesto territoriale prevalentemente agricolo, delimitato a nord dalla presenza del forte Lugagnano e a sud da terreni ad uso agricolo che si estendono fino alla viabilità esistente. L’intervento riveste una particolare importanza in quanto consente di superare in sicurezza il sovrappasso presente sulla SS12.

Mozioni e Ordini del Giorno

Approvata all’unanimità, con 34 voti favorevoli, la mozione condivisa fra maggioranza e opposizione, con primi firmatari i consiglieri Alberto Bozza (FI), Giacomo Cona (Traguardi), Sergio Tonni (Damiano Tommasi sindaco), che impegna l’Amministrazione a prevedere “Contributi a fondo perduto / detassazioni locali per attività commerciali danneggiate da cantieri particolarmente invasivi”.

Con 32 voti favorevoli, è stata approvata all’unanimità anche la seconda mozione condivisa fra la maggioranza e opposizione, con primi firmatari i consiglieri Nicolò Zavarise (Lega Nord) e Alberto Bozza (FI), che impegna l’Amministrazione ad attivare procedure amministrative snelle e semplificate per la valutazione delle istanze presentate per la concessione di suolo pubblico ad uso plateatico a favore degli esercizi commerciali, quali bar e ristoranti, in modo da consentire una tempistica congrua.

Approvato all’unanimità, con 28 voti favorevoli, l’ordine del giorno, con primo firmatario il consigliere Michele Bresaola (Pd) che, in merito alla variante alla Statale 12, invita il Consiglio e la Giunta comunale a farsi portavoce con l’Autorità competente per avviare la conferenza dei servizi in concomitanza all’iter della VIA, in modo che si possa giungere all’approvazione del progetto definitivo immediatamente dopo il giudizio di compatibilità ambientale.

Ad inizio seduta è stato ricordato in aula l’ex consigliere comunale Fernando Ballini, in carica dal 1975 al 1980, scomparso lo scorso 9 gennaio. A darne memoria Gianni Amaini.