Corso per il patentino cani. Iscrizioni aperte per le lezioni di maggio-giugno e ottobre-novembre

E’ rivolto a tutti i proprietari di cani e obbligatorio per quelli che ne possiedono uno classificato come “morsicatore” o potenzialmente pericoloso. Proposti momenti formativi tra maggio-giugno e ottobre-novembre, con lezioni teorico/pratiche e 14 lezioni online. Permette di conseguire il patentino, l’unico a Verona registrato nella banca dati del cane. Disponibili 45 posti per ogni corso.

Saper gestire il proprio cane è fondamentale per una convivenza civile e rispettosa, in particolare se l’animale in adozione è di grande taglia e tra quelli potenzialmente aggressivi. Da qui il “Corso di formazione per proprietari e futuri proprietari di cani per l’acquisizione del patentino”, che nel corso dell’anno vedrà realizzate la 14^ e 15^ edizione, organizzate dal Comune in collaborazione con l’Azienda ULSS 9 Scaligera e l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Verona, che spiega i comportamenti corretti da attuare nelle diverse situazioni.

Il corso, l’unico a Verona registrato nella banca dati del cane, è obbligatorio per i proprietari di cani classificati come “morsicatori” o potenzialmente pericolosi, ma è anche aperto a tutti i proprietari e futuri proprietari di cani.

Le due opportunità 2024 sono in programma da maggio a giugno (17 maggio – 10, 11, 18 giugno) e da ottobre a novembre (18 ottobre – 18, 19, 25 novembre).

Ciascuna edizione del corso ha una durata totale di 14 ore, tra lezioni teorico/pratiche in presenza e quattordici lezioni asincrone registrate, che saranno rese disponibili agli iscritti su una piattaforma Web. Inoltre è possibile partecipare con il proprio cane agli incontri in presenza secondo le indicazioni fornite dagli organizzatori durante il primo incontro.

Venerdì 17 maggio, dalle 20.30 alle 22, alla sede dell’Ordine dei Veterinari di Verona, in via Bovolino 1c a Buttapietra, presentazione dei due cicli di formazione e indicazioni per la gestione dei cani nelle giornate di pratica a cura di Camilla Siliprandi, medico veterinario Responsabile del Corso Patentino.

Il Patentino viene rilasciato a seguito del superamento dell’esame specifico fissato il 18 giugno, per la 14^ edizione, e il 25 novembre per la 15^ edizione. Su richiesta è previsto anche il possibile rilascio del solo “attestato di frequenza”, senza esame finale.

Le iscrizioni sono aperte per un massimo di 45 posti disponibili per corso. Per partecipare si deve inviare una email all’indirizzo animali@comune.verona.it mentre per qualsiasi informazione è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del Comune. Sarà possibile iscriversi anche nel corso della prima giornata qualora ci fossero ancora posti disponibili.

Il corso è stato presentato questa mattina in sala Arazzi. Sono intervenuti il consigliere comunale con delega alla Tutela e Benessere degli Animali, la veterinaria Camilla Siliprandi, per AULSS 9 Franco Pasetto.

“Ad oggi – spiega il consigliere delegato – la legge prevede un obbligo di acquisizione del patentino solo da parte di proprietari di cani interessati da comportamenti di aggressività o morsicatura. Con questa iniziativa estendiamo la possibilità a tutti i proprietari dei cani che vogliono acquisire delle nozioni teoriche ma anche pratiche su una corretta gestione del proprio cane. Prima di tutto per garantire il benessere psicofisico dell’animale, ma allo stesso tempo per ottemperare quel rispetto e quel senso civico anche nei confronti di quelle persone meno sensibili agli animali o ne sono intimoriti. E’ in previsione una modifica al Regolamento per la Tutela degli animali per inserire il patentino come un atto obbligatorio per tutti i possessori di determinate razze di cani definite ‘speciali’ la cui detenzione e gestione è più complessa, com’è già stato fatto nei Comuni di Milano e Parma”.