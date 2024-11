Domenica 10, Borgo Venezia in festa per la presentazione della Comunita’ energetica rinnovabile

Attività informative, musica e giochi sulla comunità energetica e sulla transizione ecologica animeranno via Verdi, chiusa al traffico, e Parco dei Cantori Veronesi. Seguirà, il 13 novembre un incontro a Poiano per coinvolgere nella costituzione della comunità energetica anche i residenti della Circoscrizione 8^ che insiste parzialmente sull’area

Domenica 10 novembre dalle 10 alle 16 in Borgo Venezia il Comune organizza la giornata “Cerchiamo Energie in Festa”. L’obiettivo dell’amministrazione è di sensibilizzare la popolazione della Circoscrizione 6^ sull’adesione alla costituenda Comunità energetica rinnovabile (Cer) che coinvolge: Borgo Venezia, Borgo Santa Croce, Borgo Trieste, Biondella, Valdonega, San Michele, San Felice Extra e le frazioni di Nesente, Novaglie e Poiano. La Cer è attivata dal Comune coinvolgendo cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale. Questi condivideranno l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità, in questo caso FourGreen. Il tutto si traduce in risparmi concreti sulla spese energetiche delle famiglie, l’adozione di comportamenti virtuosi dal punto di vista della sostenibilità e anche la creazione di modelli di comunità partecipative.

Centro della manifestazione saranno via Verdi, chiusa al traffico per l’occasione, e Parco dei Cantori Veronesi. Sarà animata da giochi, musica e attività, organizzate dai negozi e dalle realtà locali in collaborazione assieme alla Circoscrizione 6^

“Il nostro auspicio – spiega l’assessore all’Ambiente e alla transizione ecologica, Tommaso Ferrari – è di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadine e cittadini affinché partecipino attivamente nel processo di transizione ecologica della città, avviato dall’Amministrazione. Questo progetto ė un primo passo e ci auguriamo che possa aiutare affinché all’interno della nostra città nascano altre comunità energetiche. Oltre alla domenica in festa, abbiamo anche organizzato un incontro informativo che si terrà il 13 novembre a Poiano, alle ore 18 in Aula Magna della Scuola Primaria “G. Pascoli” in Piazza Penne Mozze 1. Quell’area, infatti, è parzialmente di pertinenza della Circoscrizione 8^, quindi i residenti potrebbero partecipare alla Comunità energetica di Cerchiamo Energie”.

Sarà attivo un punto informativo dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) in fase di costituzione. Qui si potrà conoscere meglio il progetto, capire cos’è una Cer, come funziona e in che modo ogni cittadino vi può partecipare.

“Alle 10.30, le associazioni culturali del territorio coinvolte, una decina, – afferma Michele Veronesi, consigliere della Circoscrizione 6^ – presenteranno le loro iniziative, dimostrando come la Cer possa rappresentare un’opportunità per il loro sviluppo. Quando sarà attiva, la Cer genererà, infatti, risorse economiche da reinvestire nel territorio, con l’obiettivo di finanziare iniziative partecipate e migliorare la qualità della vita nei quartieri”.

Alle 11.30 sarà presentato più nel dettaglio il percorso comunitario Cerchiamo Energie.

Laura Magnani di From, l’agenzia che cura la realizzazione della Cer con il partner tecnico FourGreen, aggiunge che “questa giornata sarà importante anche per sensibilizzare la collettività sui temi della transizione energetica e della sostenibilità ambientale. Spiegheremo anche come, con pochi semplici gesti quotidiani ciascuno possa contribuire a migliorare la qualità della vita collettiva, la tutela dell’ambiente per una città più green”.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Sesta Circoscrizione e promosso dal Comune di Verona, con il supporto della Fondazione Cariverona. L’iniziativa rientra nel progetto finanziato dal bando “Comunità Energetiche Rinnovabili” vinto dal Comune di Verona, insieme ai partner: Università di Verona, Associazione Diocesana Opere Assistenziali, Legambiente e il comitato cittadino impegnato nella promozione delle Cer a Verona.

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito del Comune di Verona a questo link