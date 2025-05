Estate 2025. Irrigazione alberi: in corso installazione sistema ‘goccia a goccia’. Prosegue inoltre distribuzione annaffiatoi

Per il secondo anno installazione dei sacchi in PVC per l’irrigazione. Su tutti il territorio comunale, intorno agli alberi piantati da meno di 2 anni, è in corso il posizionamento di 350 sacchi. Al via la terza edizione dell’iniziativa ‘Il verde è un bene comune. Prendiamocene cura insieme’. Da oggi possibilità di prenotazione online per ricevere gratuitamente gli innaffiatoi.

Il verde cittadino è un patrimonio che piace a tutti e contribuire a prendersene in parte cura con piccoli gesti può riguardare ognuno di noi. In particolare quando si parla della salvaguardare dalla siccità delle giovani piante messe a dimora negli ultimi anni.

Da parte del Comune, Assessorato ai Giardini e Arredo urbano, l’attenzione è alta, con la messa in campo, anche per la stagione estiva 2025, di un doppio piano di intervento.

Il primo riguarda il posizionamento di 350 sacchi in PVC per l’irrigazione, in parte già installati e in parte lo saranno, attorno ad alberi piantati da meno di 2 anni, per supportarli nel loro

irradicamento.

Ogni 7-10 giorni i sacchi da 75 litri vengono riempiti dalle idrobotti di AMIA, fornendo acqua alle piante attraverso un impianto che le abbevera con un sistema goccia a goccia. I sacchi in PVC, grazie alla loro resistenza al sole, al caldo e agli agenti atmosferici, garantiscono un’irrigazione ottimale con costi contenuti.

Oltre all’installazione dei sacchi in PVC, da questa settimana, grazie all’iniziativa “Il verde è un bene comune. Prendiamocene cura insieme” più di 300 persone a Verona potranno ‘adottare’ una pianta, impegnandosi a prendersene cura durante l’estate. Un piccolo gesto per salvaguardare la crescita dei piccoli arbusti.

Da oggi al 22 maggio sul sito del Comune di Verona è possibile prenotare la propria pianta da accudire.

Ai cittadini e alle cittadine sarà consegnato un annaffiatoio, che potrà essere ritirato nella sala consiliare “Davide Turazza e Giuseppe Cimarrusti” – via Sogare 3, esclusivamente sabato 24 maggio 2025, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

“In fase di completamento da parte di Amia – spiega l’assessore ai Giardini e Arredo Federico

Benini – la posa di circa 350 sacchi intorno alle piante messe a dimora negli ultimi due anni. Una modalità di irrigazione che consente di far defluire meglio l’acqua e quindi di garantire alle piante una conservazione di umidità maggiore. In questi giorni, inoltre, per il terzo anno consecutivo, si procederà con la distribuzione degli annaffiatoi alla cittadinanza che si metterà a disposizione per la presa in cura dei giovani alberi. Da oggi online la possibilità di prenotazione”.

“Una buona e costante irrigazione è fondamentale nella cura del verde – evidenzia il presidente di Amia Roberto Bechis –, specialmente per le giovani nuove alberature, più esposte nel corso dell’estate ai fenomeni di forte pioggia e di lunga siccità. Per questo è importante poter garantire un adeguato supporto nell’irrigazione, anche con il coinvolgimento della cittadinanza”.