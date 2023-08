Finanziata pista ciclabile, si completa il collegamento Valpantena – Città

Un chilometro e mezzo di pista ciclabile fondamentale, in grado di cucire il centro e Montorio, San Felice Extra e la Valpantena. “Un rammendo viabilistico dei vari pezzi ciclabili – spiega Ferrari – che consente a cittadini e cittadine veronesi percorsi sicuri e continui per una mobilità sostenibile».

Si allunga la lista di tratti ciclabili in città, per incentivare la mobilità sostenibile e garantire la sicurezza dei cittadini.

È stato approvato il finanziamento del nuovo progetto di una ciclabile, lunga 1,6 km, che fungerà da collegamento tra la Sesta Circoscrizione, la Prima Circoscrizione e l’Ottava Circoscrizione.

Seguendo la cartina, la nuova ciclabile partirà da Via del Sasso, dove finisce la ciclabile della Valpantena, proseguirà in via Fincato, via Spontini, via Ruffo, per ricongiungersi a via Betteloni.

Un rammendo viabilistico fondamentale per collegare tra loro i pezzi di ciclabile già esistenti, rendendo permeabile la ciclabilità tra i quartieri.

Il percorso è stato finanziato in autonomia dal Comune di Verona con mezzo milione di euro e, nella scaletta del via libera ai lavori, si procederà prima con la progettazione definitiva ed esecutiva e poi all’appalto dei lavori, che saranno messi a cantiere nel 2025.

Tra le priorità dell’amministrazione spicca la mappatura di tutte le ciclabili interrotte, per dare continuità alla sicurezza su due ruote e per rendere gli spostamenti in bicicletta di cittadini e turisti concretamente sostenibili in modo uniforme.

«Con un avanzo di amministrazione pari a 500.000 euro, abbiamo finanziato il progetto di una nuova ciclabile che connetterà l’Esselunga di via Fincato alla ciclabile già esistente di via Betteloni – spiega l’Assessore alla Transizione ecologica e Mobilità Tommaso Ferrari -. Un pezzo che mancava, ma che è fondamentale per connettere i quartieri sia tra di loro che con il centro città. Siamo all’opera per far sì che questo sia il primo di molti interventi, che stiamo programmando, di rammendo dei vari pezzi ciclabili, consentendo a cittadini e cittadine veronesi percorsi sicuri e continui per una mobilità sostenibile».

«È un intervento che la Sesta Circoscrizione aspettava da tanto tempo – aggiunge la presidente della Sesta Circoscrizione Rita Andriani – e finalmente questo finanziamento così cospicuo andrà a collegare tutti gli spezzoni di ciclabile: da Forte Bentivoglio, quindi dall’Ottava Circoscrizione, fino alla Prima e, passando da San Felice, dritti fino a Montorio. È un’opera strategica che collega tanti punti chiave del quartiere, cioè le scuole medie, il cinema teatro Alcione, i negozi, ma anche i quartieri tra loro, mettendo in sicurezza i ciclisti e incentivando la mobilità sostenibile».

