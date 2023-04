Fondazione Arena. Dichiarazione del Sindaco Damiano Tommasi a margine del Consiglio di indirizzo

Il sindaco e presidente di Fondazione Arena Damiano Tommasi ha partecipato oggi al Consiglio di indirizzo dell’ente, all’uscita dell’ incontro commenta: ​​​​​

“E’ ripreso il dialogo in un clima tranquillo, per far fronte all’operatività. Nel consiglio di oggi abbiamo fatto il punto sulla programmazione dell’anno per mettere in pista tutte le attività che ci attendono. E’ stato quindi un incontro molto tecnico dove ciascuno di noi è chiamato ad un grande senso di responsabilità per la buona riuscita sia di un Centesimo importante sia per una saggia gestione del calendario dell’extralirica. Un momento di confronto avvenuto dopo queste ultime travolgenti settimane in cui come amministrazione abbiamo lavorato con grande impegno per far partire la stagione dei concerti. Una vera e propria corsa contro il tempo a fronte anche delle difficoltà generate dalla caduta del basamento della Stella di Natale”.

Il Sindaco ha inoltre proposto di istituire un tavolo di lavoro per condividere con la Direzione artistica e di produzione, i tecnici degli allestimenti e delle scenografie di Fondazione da un lato e con i tecnici del Comune coordinati dall’Assessora alla cultura e turismo Marta Ugolini dall’altro, un metodo efficiente ai fini di prevedere una ordinata programmazione della Stagione 2024 partendo anche dalla ricerca e dall’analisi dei dati dei flussi e delle presenze al Festival lirico.