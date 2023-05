Giovani sentinelle della legalità. Il progetto delle studentesse dell’Einaudi accolto dall’Amministrazione

Mappate le ‘criticita’’ più sentite dai giovani con relative proposte. L’assessora Zivelonghi ha incontrato le studentesse a scuola.

Capita che la politica ispiri ragazze e ragazzi. Sta succedendo nella nostra città. Un recente esempio riguarda l’assessora alla Sicurezza e alla Legalità Stefania Zivelonghi le studentesse della classe 3^ B dell’Istituto tecnico economico “Luigi Einaudi” di Verona. Ad ispirarle è stato l’incontro a gennaio al Teatro Camploy con l’assessora durante il convegno “Dentro il domani. Quando per il minore la pena diventa un’opportunità”, un incontro che le ha stimolate non solo a prestare maggiore attenzione nei confronti di ragazzi che vivono una realtà più complicata e diversa dalla loro ma anche a pensare alla politica come qualcosa di vicino a loro e verso la quale possono esercitare un ruolo importante come cittadinanza attiva. E infatti hanno sentito il bisogno di cominciare a fare la propria parte, in che modo? Partendo ad analizzare la realtà che le circonda. Hanno così messo in piedi un progetto specifico che le ha viste vestire i panni delle sentinelle della legalità ed esplorare il territorio alla ricerca delle principali criticità e delle possibili soluzioni.

Un’attività vissuta fuori dalle aule ma condivisa con il corpo docente a partire dalla dirigente scolastica Carla Vertuani e i docenti Pellizzari, Benati Fezzi e Ganzarolli, che ha portato le studentesse a perlustrare alcune delle zone più sensibili come la stazione di Porta Nuova e alcuni aree verdi e che si è completata con un questionario online somministrato a tutti gli alunni dell’Istituto per avere più dati possibili a disposizione. Il lavoro, dal titolo “Giovani, sentinelle della legalità”, si ispira a “La città che vorrei’, mutuando un’iniziativa promossa proprio dall’assessora Zivelonghi “Il quartiere che vorrei”, un ciclo di incontri sul territorio per ascoltare esigenze, paure e sogni di cittadine e cittadini, promossa nell’autunno scorso.

I risultati del lavoro sono già sulla scrivania dell’assessora, che nei giorni scorsi si è recata all’istituto per incontrare le studentesse e farsi raccontare da loro le motivazioni e ciò che si portano a casa da questa esperienza che è partita dalla legalità per spaziare all’importanza della cittadinanza attiva.

Nel sondaggio sono state coinvolte tutte le classi dell’istituto, più di 550 le risposte arrivate, di cui 423 da studentesse e 129 da studenti.

Quanto al grado di sicurezza della città di Verona attraverso un voto da 1 a 10, gli studenti hanno in gran parte risposto 7. Sono stati toccati i temi delle situazioni di disagio in cui si sono sentiti poco sicuri, atti vandalici, degrado, abbandono di rifiuti e spaccio di droga e, sul fronte dei rimedi: illuminazione e disponibilità di spazi sicuri e puliti, di aree verdi, di luoghi di socializzazione e di svago e di luoghi di cultura e studio pomeridiani.

I giovani chiedono centri giovanili con sale studio e attività di svago e propongono di convertire sale ricreative che non vengono più utilizzate o ambienti dismessi che potrebbero essere riattivati per creare dei luoghi di incontro, svago e cultura. E per fare ciò propongono un’alleanza tra società laica, parrocchie e naturalmente il Comune.

All’assessora è stato donato il libro di poesie sulla legalità di Piero Nissin ‘Per un paese civile’, in memoria di Giuseppe Impastato, giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano ucciso da Cosa Nostra il 9 maggio 1978.

“L’esperienza di questa classe è straordinaria- commenta l’assessora Zovelonghi-. Le studentesse hanno affrontato il tema della sicurezza con metodo scientifico: raccolto evidenze, elaborato dati e proposto soluzioni. Nella sintesi degli esiti raggiunti hanno evidenziato la percezione di città abbastanza sicura e colto una generalmente diffusa mancanza di educazione di una parte della cittadinanza nel rispettare la cosa pubblica, sia a livello di pulizia che a livello di degrado e sfregio dei beni di tutti. Emerge inoltre con chiarezza la forte esigenza di spazi aggregativi e sicuri per giovani.

Il loro è davvero un ottimo esempio di cittadinanza attiva che merita tutta la nostra attenzione: l’esempio concreto di una gioventù sensibile, attenta e propositiva.”