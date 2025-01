Happyfania 2025, il 6 gennaio in piazza Bra la festa per bambini e famiglie

Verona festeggia l’Epifania con una giornata magica per tutta la famiglia. Musica, spettacoli, attività per bambini e solidarietà. Si parte nel pomeriggio fino a giungere allo spettacolo serale di luci che illuminerà Palazzo Barbieri. Un videomapping per immergersi nel cuore e nel significato dell’Epifania. A chiudere, l’arrivo in piazza dei Re Magi e della Befana

Il pomeriggio veronese del 6 gennaio sarà tutto dedicato a HappyFania, una giornata speciale pensata soprattutto per bambini e bambine in questo giorno di festa, un’occasione per viverla tra musica, spettacoli, intrattenimento e teatro, immersi nella magica atmosfera di Piazza Bra.

L’Epifania, con il suo profondo significato simbolico di conclusione delle festività natalizie e di rinnovamento, diventa a Verona un momento di festa e condivisione, un’occasione per stare insieme in famiglia e divertirsi.

Con Palazzo Barbieri trasformato in un maestoso palcoscenico a cielo aperto, HappyFania è un invito a riscoprire la bellezza delle tradizioni e l’emozione dello stare insieme, circondati da spettacoli e momenti indimenticabili.

“Una festa per bambini e famiglie in cui saranno presenti tutti i simboli dell’Epifania – spiega l’assessora alla Manifestazioni Alessia Rotta –. La tradizione può andare avanti in maniera sostenibile ed ecologica, in linea con il principio che guida le politiche dell’Amministrazione”.

“Grazie agli organizzatori per questa ricca proposta che abbraccia, attraverso diverse arti, il coinvolgimento di bambini e bambine che saranno protagonisti sul palco e non solo”, ha aggiunto l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia.

Presenti in conferenza stampa la presidente di Studio Ventisette Alessandra Biti, Leonardo Maria Frattini del Coro Cellule, Andrea De Manicor di Casa Shakespeare, la coreografa Silvia Barbieri.

Un programma all’insegna della magia, dell’arte e dell’intrattenimento

HappyFania 2025 è un viaggio attraverso la magia dell’Epifania, un’esperienza unica capace di coinvolgere e sorprendere ogni partecipante.

Si parte alle ore 16:00 con il benvenuto e successivamente Happy Music: un concerto interattivo che,grazie alla collaborazione con l’Associazione Il Giardino dei Linguaggi, permetterà alle famiglie di diventare musicisti per un giorno. Le famiglie sono invitate a portare con se sonagli, maracas e oggetti di uso comune, per trasformare la piazza in un’orchestra improvvisata. Ogni voce, ogni gesto sarà parte di una sinfonia collettiva, dimostrando che la musica nasce dove c’è voglia di divertirsi e creare insieme.

Alle ore 16:45 si prosegue Happy Circus: Farfalle luminose e fatine natalizie danzeranno tra il pubblico, con costumi scintillanti e movimenti eleganti. È il momento perfetto per immergersi in un mondo incantato, dove tutto sembra possibile.

Alle ore 17:00 torna la musica con la magia delle voci bianche per il momento

Happy Singing: protagonista il Coro Cellule, composto da 40 giovani voci, che regalerà un’esibizione divertente e tenera. Con un repertorio variegato, la loro musica saprà toccare i cuori di tutti i presenti, riempiendo la piazza di energia e armonia.

Alle ore 17:45 spazio alla danza con Happy Dancing: le piccole Befane danzanti della scuola di danza Icey Dance Studio ci regaleranno un momento di energia con la loro esibizione Hip-Hop.

Alle ore 17:50 un secondo momento dedicato a Happy Circus: chi può dimenticare il primo viaggio dell’uomo sulla luna? Per le anime più romantiche Trampolieri, acrobati e giocolieri daranno vita a uno spettacolo circense memorabile e emozionante.

Alle ore 18:00 spazio al momento di Happy Tale: Palazzo Barbieri diventerà la tela su cui prenderà vita la storia della Befana, grazie a uno spettacolare video mapping. Luci e immagini racconteranno tradizioni e simboli dell’Epifania, in una narrazione capace di incantare ogni spettatore e regalare un indimenticabile effetto “wow”.

Alle ore 18:10 la magia prende forma con Happy Theatre: a conclusione della serata, i Re Magi e la Befana entreranno in scena con una performance teatrale immersiva. Accompagnati dalla stella cometa, porteranno con sé tutta la bellezza della tradizione, rendendo ancora più speciale questo momento di festa, in collaborazione con Casa Shakespeare.

Non solo spettacoli: un tocco di dolcezza e solidarietà

Per tutta la giornata, sarà possibile scaldarsi con una cioccolata calda o gustare dolci artigianali presso i gazebo delle associazioni di volontariato. Acquistando questi prodotti, non solo regalerete un sorriso ai vostri cari, ma aiuterete anche tante famiglie del territorio che grazie alle donazioni accenderanno una luce di speranza. Si ringraziano: Cooperativa Sociale Panta Rei, Associazione di promozione sociale Limen, Associazione Fevoss Santa Toscana Verona, Fondazione Fevoss Santa Toscana.

HappyFania è un’esperienza da vivere con il cuore,un momento nato con la volontà di condividere gioia, stupore e bellezza nella città che fa della tradizione un’opera d’arte.

HappyFania è un evento promosso dal Comune di Verona e organizzato da Studioventisette in collaborazione con Doc Servizi Verona.