Il carnevale parte dalla 4^ circoscrizione. In sfilata con le maschere veronesi anche quelle della tradizione cinese

In parata quasi 50 gruppi, rappresentativi delle contrade del quartiere e delle principali maschere della città e della provincia, con oltre 500 persone impegnate, tra figuranti e organizzatori dell’evento. Sono questi i numeri della storica sfilata di carnevale organizzata a Golosine in 4^ Circoscrizione, che si terrà domenica 12 febbraio con partenza alle ore 14.30, dalla chiesa di Santa Maria Assunta.

Per la prima volta in corteo anche una rappresentanza della comunità cinese di Guangzhou, con circa 50 figuranti che sfileranno con i tradizionali abiti cinesi.

L’evento è promosso dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, con il patrocinio e il contributo della 4ª Circoscrizione.

Una manifestazione amata e attesa dai cittadini veronesi, il cui programma è stato presentato questa mattina dal presidente della 4^ Circoscrizione Alberto Padovani insieme ai consiglieri circoscrizionali Luca Lorenzi e Christian Galletta. Presenti, oltre al Papà del Gnoco, anche le maschere rappresentanti i comitati carnevaleschi del rione, Re Goloso, Duca della Pearà, Conte della via Bassa, Marchese de Santa Lucia, Castaldo de La Cioda, che saranno in sfilata domenica.

Nella grande festa carnevalesca alle Golosine in parata anche bande, majorettes e carri allegorici. La sfilata inizierà alle ore 14.30, dalla chiesa S. Maria Assunta di Golosine, per poi proseguire su via Caccia, Golosine, Prina, Dora Baltea e Novara. La chiusura è prevista sul sagrato della chiesa di San Giovanni Evangelista, in via Del Quadrato.

“E’ una manifestazione molto seguita – spiega il presidente Padovani –, che rappresenta una tradizione a cui i residenti sono molto legati. La sfilata coinvolge quest’anno un numero importante di gruppi e, per la prima volta, anche una rappresentanza della comunità cinese di Guangzhou, presente sul territorio della circoscrizione, che siamo lieti abbia aderito, inserendo nella storica parata anche maschere tipiche della loro tradizione, come il dragone e il leone”.