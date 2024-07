Il Castello di Montorio diventa un teatro per un’estate di divertimento e spettacolo

Tanta musica, balli e teatro al Castello di Montorio, con sei serate all’insegna del divertimento per grandi e piccini. Tutti gli spettacoli, in programma il venerdì, avranno inizio alle ore 21.

Si parte con il primo evento il 5 luglio. Tanta musica per tutti con lo spettacolo jazz della “Old Peppers Jass Band”. Un gruppo musicale che unisce nei propri pezzi elementi del Jazz tradizionale degli “anni ruggenti” d’America con altri più originali ed attuali.

Si prosegue il 12 luglio con lo spettacolo “Un brutto bruttissimo anatroccolo” della Fondazione AIDA ETS. Ancora musica il 19 luglio con “Teatrottanta Dance Party”, di Modus – Orti Erranti, per un tuffo nella musica anni ’70 e ’80.

Fondazione AIDA ETS andrà poi in scena il 26 giugno con lo spettacolo “Pierino e il lupo”, il 2 agosto con “Il Sogno di arlecchino” e in chiusura, il 30 agosto, con “Fiabe in Concerto”.

La rassegna teatrale, che rientra fra gli eventi organizzati attraverso i patti di sussidiarietà tra associazioni del territorio e Comune, è stata organizzata dalle Fondazione AIDA ETS, Amici Ecomuseo Preafita e Associazione Due Valli. Il programma è stato presentato dalla presidente Circoscrizione 8^ Claudia Annechini insieme a Roberto Terribile e Francesca Verzini, presidente e staff organizzativo della Fondazione AIDA ETS, e Emanuela Businaro dell’associazione Amici Ecomuseo Preafita

“È un grande ritorno, perché dopo tanti anni d’assenza viene riproposta una rassegna teatrale di grandissima qualità – afferma la presidente Claudia Annechini –. Una proposta ricchissima, che si rivolge a tutte le età con eventi di musica, teatro e danza. Ci sarà spazio anche per il divertimento. Invito tutti i cittadini a partecipare per non perdere questa fantastica opportunità”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Fondazione AIDA – www.fondazioneaida.it.