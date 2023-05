Il grande tennis si gioca a Verona. In luglio la tappa del Challenger Tour ATP

Per il terzo anno consecutivo il grande tennis internazionale torna a Verona, per uno spettacolo imperdibile. Dal 23 al 30 luglio al Circolo Tennis Scaligero si svolgeranno gli Internazionali di Tennis, gara inserita nel Challenger-80 Tour ATP, che richiamerà giocatori professionisti dall’80 al 300 del ranking mondiale.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione del Circolo Tennis Scaligero di viale Cristoforo Colombo, che ospiterà sui suoi campi i vari match, accarezzando il sogno ‘road to Arena’.

“La volontà dell’Amministrazione è dare spazio a questo torneo di alto livello e grandi potenzialità– ha detto il sindaco Damiano Tommasi-. Verona deve prendere consapevolezza che può ambire ad avere una collocazione internazionale come città sede di manifestazioni sportive di un certo livello”.

Quanto al sogno degli organizzatori di portare il tennis in Arena, il sindaco ha ricordato “la deroga concessa dal Ministero per il 15 agosto quando l’anfiteatro ospiterà la partita di inizio del Campionato Europeo femminile di pallavolo, per noi sarà sicuramente un importante banco di prova sul fronte logistico e organizzativo ma anche per comprendere come lo sport possa avere spazio all’interno dell’anfiteatro alla luce dell’accordo in essere con il Ministero della Cultura e della Soprintendenza e Fondazione Arena. C’è da lavorare tutti insieme per capire se ci sarà la possibilità di generare questo risultato, compatibilmente con la tutela del monumento e la stagione lirica. Nei prossimi due anni sarà naturale collegare il nome sport a quello dell’Arena, visto che nel 2026 vi entrerà dalla porta principale”.

A dirigere il torneo il tennista croato, veronese d’adozione, Viktor Galovic (best ranking ATP n. 172), vincitore della Coppa Davis 2018 nella squadra nazionale della Croazia.

Questa mattina l’evento sportivo è stato presentato dal sindaco Damiano Tommasi insieme agli organizzatori, il direttore del torneo il tennista Viktor Galovic e Carlo Piccoli della VK Events, oltre al presidente del Circolo Tennis Scaligero Andrea Bonomini.



Viktor Galovic: «Il Challenger è un torneo importante che seleziona giovani talenti intenzionati a conquistarsi le posizioni più alte del ranking mondiale. Forte è l’interesse che registriamo per la nostra città che merita di restare stabilmente nel calendario ATP. Tra l’altro, come l’anno scorso, vi saranno pure giocatori che per vari motivi, ad esempio contrattempi fisici, hanno perso posizioni nel ranking e per riconquistarle dovranno passare anche da Verona. Questo è garanzia di ottimo livello tecnico».

Per Carlo Piccoli, della VK Events, società titolare dei diritti ed organizzatrice del torneo: «Dopo il successo degli ultimi due anni, ci attendiamo un grande riscontro da parte del pubblico. Tutti gli appassionati e curiosi potranno assistere dal vivo al torneo con i campioni del tennis professionistico, in un momento che vede, dopo tanto tempo, moltissimi giocatori italiani comparire nelle prime posizioni del ranking mondiale, questi fanno da traino a tutto il movimento.A fine marzo infatti erano ben 9 i tennisti di casa nostra dentro la Top 100. Ringrazio il Comune nella persona del sindaco Tommasi per il sostegno e il Circolo Tennis Scaligero per la preziosa collaborazione».

Andrea Bonomini, presidente del Circolo Tennis Scaligero ha aggiunto: “Come circolo siamo onorati che VK Event, di Carlo e Viktor, abbiano scelto noi per ospitare, anche quest’anno, un evento internazionale di grande livello. A Verona non esiste una manifestazione a carattere mondiale come il Challenger Atp. Sarà un’occasione per far riscoprire lo sport del tennis ai veronesi e a tutti coloro che vi parteciperanno. Durante la settimana saranno organizzati eventi propedeutici al tennis, dedicati ai più giovani. Il nuovo ristorante ma anche la piscina e il verde del giardino dello Scaligero saranno un grande centro di aggregazione durante tutto il torneo».

Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti dei due principali sponsor, Matteo Ginghini per Volvo Car e Guglielmo Santella per Allianz Traid Italia.

Gli Internazionali sostengono la Fondazione Ippocampo per la cura dei ragazzi autistici.