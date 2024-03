Il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini in visita al Consorzio ZAI in occasione di LetExpo 2024

Verona, 12 Marzo 2024

Il Consorzio ZAI è orgoglioso di annunciare il recente incontro a porte chiuse con il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Senatore Matteo Salvini, in occasione della fiera di settore “LetExpo 2024” che si terrà a Verona dal 12 al 15 Marzo. Durante l’incontro, il Ministro Salvini ha avuto l’opportunità di visitare le strutture del Consorzio ZAI e di conoscere da vicino le iniziative e gli obiettivi legati alla sostenibilità, all’efficienza energetica e alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche. Accompagnato dall’Ing. Elisabetta Pellegrini, il Ministro ha potuto apprezzare gli sforzi del Consorzio ZAI nell’implementazione di soluzioni innovative, come l’uso di tecnologie green, l’ottimizzazione delle reti ferroviarie e l’introduzione di pratiche sostenibili nell’interporto. Il Presidente del Consorzio ZAI, Matteo Gasparato, ha guidato il Ministro Salvini e gli ospiti in un incontro che ha illustrato le best practices implementate per ridurre l’impatto ambientale delle attività logistiche e per promuovere l’intermodalità come fondamentale strategia per il futuro del trasporto delle merci. Durante l’incontro sono stati discussi temi cruciali riguardanti il potenziamento delle infrastrutture logistiche, la promozione della sostenibilità ambientale nel settore dei trasporti e le prospettive di collaborazione tra il settore pubblico e privato per lo sviluppo infrastrutturale del paese.

Dichiara così il Presidente Gasparato: “Siamo grati al Ministro Matteo Salvini per aver visitato il Consorzio ZAI. Il primo ministro dei trasporti in visita presso i nostri uffici dopo oltre dieci anni. È stato un momento importante per presentare le nostre iniziative e discutere delle sfide e delle prospettive nel settore della logistica sostenibile. La sua presenza ha rappresentato un’opportunità per esplorare insieme le soluzioni innovative che stiamo implementando per rendere il trasporto merci più efficiente, sostenibile e competitivo”.