Il Natale si accende di luce

Domani l’accensione ufficiale. Tre le novità, nuovi addobbi, un albero di Natale in ogni Circoscrizione l’attenzione al risparmio energetico

Arriva la luce sul Natale veronese. Da domani saranno infatti accese le tradizionali luminarie che vestono a festa la città durante il periodo natalizio. Dopo l’accensione della Stella in piazza Bra, ora tocca infatti alle vie e alle piazze cittadine, quartieri compresi, che saranno addobbate con nuovi elementi ornamentali.

Dalle 17 di domani quindi, chi si troverà tra le vie del centro storico non potrà restare indifferente al colpo d’occhio delle luci natalizie. Idem per i residenti delle Circoscrizioni, che da domani avranno il proprio quartiere illuminato a festa con l’accensione di albero addobbato ad hoc. L’installazione delle luminarie proseguirà nei prossimi giorni fino a coprire tutto il territorio comunale.

Novità del Natale 2022 è la dotazione di un albero per ciascuna delle otto Circoscrizioni e l’installazione di nuovi addobbi tra cui presepi luminosi, stelle e ornamenti diversi rispetto al passato. Il tutto, con un occhio di riguardo al contenimento energetico.

Come spiega l’assessore al Commercio Italo Sandrini.

“Domani pomeriggio è prevista l’accensione delle luminarie in centro storico, per poi proseguire nei giorni successivi in tutti i quartieri – ha detto l’assessore Sandrini -. Novità di questa edizione è la presenza di nuovi addobbi e di un albero natalizio in ogni Circoscrizione. La situazione attuale ci costringe a ottimizzare le spese, motivo per il quale l’accensione notturna sarà garantita ma con raziocinio, come avviene anche nelle altre città”.