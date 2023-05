Il sindaco Damiano Tommasi consegna riconoscimento al cantautore tedesco Wolf Biermann

Quando la poesia è dentro all’io e la chitarra è un’ immancabile compagna di viaggio, può succedere che un incontro istituzionale si trasformi in una piéce inaspettata quanto speciale.

E’ successo questa mattina in municipio, dove il sindaco ha conferito un riconoscimento a Wolf Biermann, maggiore cantautore e uno dei più importanti poeti tedeschi del dopoguerra, in città per l’evento/spettacolo al Camploy.

“Siamo orgogliosi di ospitare Biermann e di consegnargli questo riconoscimento – ha detto il sindaco Damiano Tommasi-. Un segno tangibile che conferma l’attualità della sua opera e che ci ricorda come il concetto di Patria si possa esprimere e difendere in tanti modi. Siamo convinti che quelle portare avanti nel corso della sua vita e carriera da Biermann siano le forme che lasciano semi e frutti e più duraturi”.

Questa la motivazione del riconoscimento: “la Città di Verona quale riconoscimento del suo impegno civile abbinato all’attività artistica di successo nella musica e nella parola. Per essersi battuto, per aver scritto e cantato la libertà, la pace e la democrazia in Europa, anche a rischio di ripercussioni personali. Per aver messo in pratica il prezioso insegnamento dello scienziato veronese Angelo Messedaglia”.