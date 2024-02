Il sindaco Damiano Tommasi in visita al Rifugio del cane

Alcuni li ha accarezzati e presi in braccio, tutti gli altri li ha visitati nelle cucce dove sono ospiti in attesa che qualche famiglia li accolga e si prenda cura di loro.

Oggi il sindaco Damiano Tommasi si è recato al Rifugio del cane del Comune di Verona di via Barsanti, una delle migliori strutture presenti in italia dedicata all’ospitalità di cani e gatti in attesa di essere adottati.

Durante la visita il sindaco ha incontrato il presidente della sezione di Verona dell’Enpa Romano Giovannoni che gestisce il rifugio e diversi volontari presenti che si prendono cura degli animali ospitati. L’Enpa vanta 150 volontari che mettono a disposizione il proprio tempo per pulire i box e dare da mangiare agli animali, ma anche per farli correre, giocare e passeggiare. Realizzato nel 2016 grazie ad una donazione, il Rifugio del cane ospita ad oggi 140 cani e più di 100 gatti, tutti in attesa di adozione.

Ad accompagnare il sindaco c’era il consigliere comunale delegato alla Tutela degli animali Giuseppe Rea.