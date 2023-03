In Circoscrizione 3^ nasce il forum delle associazioni

Nasce in Circoscrizione 3^ il forum delle associazioni, un luogo fisico e simbolico dove creare una comunità per il terzo settore e in cui le organizzazioni no profit potranno mettere in rete le proprie forze in favore della città, collaborare in sinergia per progetti sociali, culturali e sportivi e dialogare con le istituzioni circoscrizionali e comunali.

Sabato 25 marzo, nell’auditorium del Saval in via Marin Faliero, 77, ci sarà la prima riunione plenaria. In seguito verranno creati dei sottogruppi a seconda del settore in cui le diverse realtà operano. E’ anche l’occasione per mappare tutte le realtà presenti, al momento già oltre il centinaio quelle operative nei quartieri di Borgo Milano, Stadio, Saval, San Massimo e limitrofi.

La rete di associazioni così formata e suddivisa sarà messa a disposizione anche degli istituti scolastici presenti nel territorio per l’organizzazione di progetti didattici a favore di bambini e ragazzi e delle realtà sportive per organizzare momenti di aggregazione nei nostri quartieri.

Inoltre, se ci sarà la possibilità, già quest’anno e per quelli a venire, assieme alle organizzazioni aderenti, la Circoscrizione 3^ promuoverà una grande festa delle associazioni aperta alla cittadinanza e caratterizzata su un tema di rilevanza sociale ogni edizione diverso.

Un ulteriore obiettivo di questo progetto è stimolare le organizzazioni presenti nel territorio a collaborare con altri soggetti nella realizzazione di eventi e iniziative nei quartieri. Questo sarà utile anche alla Circoscrizione che da quest’anno nell’erogazione di contributi darà preferenza alle attività che vedano coinvolte più realtà.

“In un momento in cui le associazioni soffrono per mancanza di volontari e di risorse, questo forum vuole porgere loro la mano e rilanciare questo importante settore per le nostre comunità- spiega il presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri -. Al contempo, con la festa delle associazioni, potremo organizzare delle campagne di sensibilizzazione su particolari tematiche sociali declinandole anche in base alle diverse realtà aderenti. Spesso, questo mondo è noto per essere caratterizzato da un tendenze campanilistiche, ma siamo convinti che, oggi più che mai, sia necessario costruire ponti e confidiamo che, tutti assieme, riusciremo a fare un salto di qualità. E’ un progetto pilota a cui teniamo molto, vorremmo durasse nel tempo”.

“Ci sono alcune associazioni che fanno fatica ad emergere e farsi conoscere – ha aggiunto la vicepresidente della Circoscrizione e referente della Commissione Sociale Sara Ottolini -. Il nostro compito è quello di essere per loro una sorta di cassa di risonanza e soprattutto metterle in rete”.

A dispetto del nome, in realtà, il forum è rivolto non solo alle associazioni in senso stretto, ma anche ai comitati, ai circoli parrocchiali, ai gruppi informali, ai singoli cittadini, a tutte le realtà no profit che abbiano sede ovvero operino nel territorio della Terza Circoscrizione e che abbiano desiderio di mettersi a servizio delle nostre comunità.

In sintesi, questo progetto avrà una doppia finalità: una interna per la costruzione di una rete di relazioni, una esterna utile a fornire la città di nuovi servizi e momenti di crescita.

Per aderire all’iniziativa scrivere a circoscrizione3@comune.verona.it o a presidente.circoscrizione3@comune.verona.it.