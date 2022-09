Nel fine settimana grandi e piccini alla scoperta dell’affascinante mondo dei funghi, che sono ancora in pochissimi a conoscere.

Come imparare a distinguerli e consumarli rispettando l’ambiente.

Divulgare la conoscenza delle specie fungine ed arboree dei nostri territori, sensibilizzando sui temi dell’ecologia e della consapevolezza dei possibili rischi collegati alla ricerca ed al consumo dei funghi.

Sabato 10 e domenica 11 settembre si svolgerà in Gran Guardia la terza edizione della mostra micologica “Città di Verona”, organizzata dall’Assessorato al Decentramento del Comune e dai gruppi micologici “Caro Massalongo A.P.S.”, “Dopolavoro Ferroviario Verona” e “G. Gelmetti”.

Alla mostra, ad ingresso libero e aperta nei due giorni dalle 9.30 alle 19.30, si potranno ammirare un centinaio di specie diverse, dalle commestibili alle velenose, per un corretto consumo evitando problemi di intossicazioni o intolleranze alimentari. Il tutto con un occhio di riguardo all’ambiente e al territorio.

L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore al Decentramento. Sono intervenuti per il Gruppo “Caro Massalongo” APS il presidente Antonio Testi, il vicepresidente Giulio Totolo e il segretario Fernando Ambrosi, per il “Gruppo Dopolavoro ferroviario” il presidente Claudio Cingarlini, il vicepresidente Gianluca Tebon e il Consigliere Alberto Clementel e per il Gruppo “G. Gelmetti” il presidente Antonio Lavecchia, il presidente onorario Renzo Rigatelli, il consigliere Marco Fraccari e l’esperto Marco Preceri.

“Ringraziamo le associazioni per aver dato vita, insieme al Comune, a questa iniziativa, senza dubbio un valore aggiunto per il nostro territorio – ha detto l’assessore al Decentramento -. I cittadini sono infatti invitati a partecipare per molteplici interessi, da quello educativo, per imparare a distinguere le varie specie di funghi, a quello ambientale, per conoscere le bellezze delle nostre zone imparando a rispettare i nostri boschi, un tema importante che sta molto a cuore alla nostra Amministrazione”.