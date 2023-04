La domenica ecologica arriva in 2^. Coinvolte 50 associazioni

Per l’autunno si valuta l’ipotesi di estendere la sperimentazione in via Mameli

La penultima domenica dedicata alla sostenibilità torna sul luogo d’origine, lungo la sponda del fiume Adige.

Domenica 16 aprile l’iniziativa avviata dall’Amministrazione per sperimentare un modo diverso di vivere gli spazi tradizionalmente riservati alla mobilità, con vantaggi anche sul fronte ambientale,viene riproposta sul territorio della seconda Circoscrizione, dove era partita lo scorso 30 ottobre.

Invariato il format. Domenica 16 aprile quindi il lungadige da Parona fino a Castelvecchio sarà chiuso al traffico veicolare per favorire lo svolgimento di attività dedicate sia agli adulti che ai bambini. Inoltre, durante tutta la giornata, si susseguiranno attività di natura spontanea di carattere culturale, didattico e sportivo proposte dalle associazioni del territorio che vedranno la partecipazione di numerosi cittadini in attività variegate. Più di 50 le associazioni che hanno risposto positivamente all’appello di Comune e Circoscrizione, tra queste anche Amia, che sarà presente lungo il percorso con uno stand informativo e per illustrate la più recente delle piantumazioni ad opera dell’azienda, ovvero i 15 nuovi alberi piantati in questi giorni al Centro Arcieri in via della Diga, area sistemata da poco ma nella quale non vi era nemmeno un albero.

Il successo riscosso dall’iniziativa nel corso delle precedenti domeniche, che per la prima volta ha coinvolto zone della città fuori dal centro storico, da Veronetta a Borgo Venezia passando per Borgo Roma, spinge l’Amministrazione a ipotizzare novità su questo fronte già per l’autunno.

Come spiega l’assessore all’Ambiente e Mobilità Tommaso Ferrari.

“Il successo dell’iniziativa ci sprona a proseguire in questa direzione – afferma l’assessore Ferrari-. Ciò che stiamo portando avanti è un modo diverso di vivere lo spazio pubblico, soprattutto quello riservato alla mobilità, lo facciamo coinvolgendo il territorio dalla sua base, ovvero le Circoscrizioni, che sono più vicine ai cittadini e alle caratteristiche dei diversi quartieri. Per ciò crediamo che sia un modello replicabile e, laddove ci sono le condizioni, da rendere stabile. La presidente della Circoscrizione 2^ Dalle Pezze vorrebbe sperimentare l’iniziativa in via Mameli, se nel periodo proposto non ci saranno contro indicazioni, perché no?”

“Ringrazio anzitutto le associazioni che hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa e che contribuiscono al suo successo – ha aggiunto la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze-. Davvero tante le opportunità per vivere il proprio quartiere, questa edizione è incentrata sul lungadige ma l’ambizione è quella di proporla in autunno in via Mameli, una sfida che sono certa i cittadini sapranno cogliere in modo positivo”.

“Amia sarà presente con un punto informativo per dare tutte le informazioni ai cittadini – ha ricordato il presidente di Amia Bruno Tacchella-. Aderiamo a questa domenica ecologica piantando 15 nuove piante al Centro Arcieri di via Della Diga che ne era completamente sprovvisto”.

Tutte le informazioni

Provvedimenti viabilistici

Divieto di sosta dalle 0.00 alle 19 su ambo i lati della carreggiata, con facoltà di rimozione, e divieto di transito dalle 8 alle 19 nei seguenti tratti di strada:l.ge Attiraglio, nel tratto compreso tra ponte Catena e via Preare, l.ge Cangrande, nel tratto compreso tra via C. Ederle e ponte del Risorgimento e nel tratto compreso tra quest’ultimo e ponte Castelvecchio, l.ge Campagnola, nel tratto compreso tra ponte Castelvecchio e via Cappellini, p.zza Arsenale, nel tratto dell’omonima interessato dal civico n. 10, p.zza Arsenale, nel tratto dell’omonima interessato dai civici dal n. 1 al n. 5/A

Possono circolare esclusivamente: velocipedi, veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posto auto all’interno di area privata, veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento e soccorso

Divieto di transitodalle 8alle 19: via Aspromonte, nel tratto compreso tra via Calatafimi e l.ge Cangrande, via f.lli Bandiera, nel tratto compreso tra via Calatafimi e l.ge Cangrande

Possono circolare esclusivamente, in entrambi i sensi di marcia: velocipedi, veicoli di soggetti proprietari e/o titolari di garage o posto auto all’interno di area privata, veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento e soccorso.

Programma degli eventi

📍 CENTRO INCONTRI DI PARONA

Piazza della Vittoria n. 10

Il mondo dei fumetti e dei caroni animati

10 -18 | Conferenza, area giochi da tavolo e laboratorio di disegno a cura di Parona Fumetti

Giochi in legno, da tavolo e miniature

10 -18 | A cura di Ludica Scaligera

📍 DALLA DIGA AL PONTE DI CASTELVECCHIO

Mama

9 | Evento live di Noemi Aurora Occhipinti a Corte Molon per promuove un messaggio di emancipazione che unisca la condizione di madri e figlie.

A cura di Biancarosa Onlus

Angels in Run

Dalle 9.30 | Partenza da Corte Molon della corsa non competitiva su tre itinerari

Link per iscrizioni: https://www.angelsinrun.it/

A cura di Biancarosa Onlus

Angels in Run in bici

9.30 | Biciclettata insieme agli amici di FIAB Verona con partenza da Corte Molon

Necessaria iscrizione alla Angels in Run: https://www.angelsinrun.it/

Marchiature biciclette

8.30 – 13 | Corte Molon

Servizio a cura di FIAB Verona. Necessaria la registrazione entro le ore 12 di sabato 15 aprile al link: http://marchiatura.fiabverona.it

Ci sarà anche uno stand informativo sulle attività di FIAB Verona e un Bici-Park a supporto di Angels in Run

➡️ 8.30 – 12.30 | I Volontari del Gruppo Alpini di Verona, di ANOC Verona e del Soccorso Alpino di Verona saranno presenti sul percorso a supporto della Angels in Run

📍 TRA LA DIGA e il PARCO ADIGE NORD

Attività del Gruppo Scout CNGEI

c/o sede CNGEI di via della Diga

· 9 -18 | Mostra fotografica “Una legge, una promessa, una città

· 14.00 -18.00 | Laboratorio “C’è avventura!”

Arco senza barriere

Tiro con l’arco ed evento organizzato da ads Arcieri del Cangrande

9 – 17.30 | Impianti sportivi di via della Diga

Percorso sensoriale / Mostra di foto storiche / Giochi di strada e attività sportive

A cura dell’ass. “Mi: il suono del futuro” 10 – 16 | Zona Diga

Genitori e figli in cammino

Attività ludico sportiva per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, con l’associazione ASD Keleuthos 10 -13 | Zona Diga

Escursione al Parco dell’Adige Nord

Insieme al WWF Verona con partenza da Corte Molon 15 – 18

10 anni a Corte Molon

Animazione e giochi per festeggiare il decennale di Corte Molon organizzati dall’associazione ASD Horse Valley 15 – 19 | Corte Molon

Spettacolo musicale

Canzoni originali e cover con l’associazione Istinti artistici. Si esibiscono Merysse alla voce e Michele Bertasi alla chitarra 16 -18 | Zona Diga

Attività sportive e musica con CUS Verona

Area impianti sportivi in via della Diga:

· 9-14 | Punto ristoro e area pic-nic libera

· 12 – 18 | Area fitness con la possibilità di provare insieme a istruttori qualificati, attività quali: Calisthenics, Pilates e Functional training con istruttori qualificati.

· 12-18 | 2 campi da green volley e 1 campo da calcetto disponibili per il libero utilizzo

· 16 – 18 Aperitivo con musica

Zona Diga:

· 15 | Percorso motorio per bambini e bambine presso lo stand informativo

📍 LUNGADIGE ATTIRAGLIO / PONTE CRENCANO

Stand informativo

A cura di Axxisto Verona 9 – 18

Il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili e il sostegno dei piccoli produttori

Stand informativo a cura del Gruppo di Acquisto Solidale di Quinzano – La Coccinella

9 – 18

Corner progetto “Verona inclusiva”

Stand informativo per quesiti e problematiche legate alla disabilità e mostra di fotografica di Giacomo Albertini. Tutto a cura dell’associazione Genitori Tosti in Tutti i Posti APS 9-18

Plant Crossing

con Giardini Aperti APS Verona 10 – 12.30

Corner Progetto “Occupiamoci in AGBD

Stand informativo a cura dell’Associazione Sindrome di Down onlus 15– 18

Concerto

Esibizione degli allievi e delle allieve dell’Accademia di Musica Lizard di Quinzano

10 – 12 e 15- 18

Prendersi cura del proprio benessere psicologico

Punto informativo di Psico-Go 10 -12

Nordic walking tra strada e alzaia

Avviamento al nordic walking a cura di Centro di Scienze Motorie Bernstein 10 -12

Camminata di pulizia ambientale

Lungo gli argini dell’Adige insieme ai volontari di Cittadinanza Attiva Verona

Ritrovo ore 10 in Via Saval / Lungadige Attiraglio

📍 DA PONTE CATENA A PONTE RISORGIMENTO

Park litter

Censimento della quantità e della tipologia di rifiuti che si trovano nelle aree pubbliche con Legambiente Verona, ritrovo ore 11 a Ponte Catena

Artisti di strada

A cura del Gruppo Scout Verona 12, 15 -19

Nordic Walking tra strada e alzaia

Avviamento al nordic walking a cura dell’associazione All’Aria Aperta (affiliata USacli Verona)

14 – 18

Cantastorie, proverbi e filò

Maestro Otello Perazzoli 16 – 18 | Zona sede Cattolica

📍 DA PONTE RISORGIMENTO AL PONTE DI CASTELVECCHIO

Laboratorio creativo

Decorazione delle magliette con la tecnica dello stencil, a cura di DBA Italia onlus e Istituto Comprensivo 9, 9 -18 | Giardini Pietro Gazzola

Promozione dello sport e delle attività ludiche

A cura della polisportiva CSI ASCI, 9- 18 | Giardini Pietro Gazzola

Giochi in legno, da tavolo e miniature

Con l’associazione Ludica Scaligera, 10 – 18 | Vasca dell’Arsenale

Campionamento delle acque dell’Adige

Attività di Legambiente Verona aperta ai cittadini ore 11

C’era una volta l’Arsenale

Letture a cura del gruppo lettori attivi C’era una volta, 11 – 12 | Giardini Pietro Gazzola

Nordic walking tra strada e alzaia

Avviamento al nordic walking con l’Associazione Lince (affiliata USacli Verona)

14 – 18

Voci e Musica

Con il coro Event Joy 16 – 18

Ti racconto un libro

Attività per bambini e ragazzi a cura dell’associazione Teatro Scientifico

Su prenotazione entro il 14 aprile, scrivendo a info@teatroscientifico.com

16 – 18 | Spiaggetta in riva all’Adige

📍 PIAZZA SACCO E VANZETTI

Pulizia delle panchine

Attività a cura dell’associazione Gli Angeli del Bello, presenti anche con un punto informativo, 9 – 12 e 14 -17

Giochiamo con la raccolta differenziata

Attività organizzata da Amia Verona, 10 – 18

Musica e canzoni popolari

Insieme alla Contrada Lorì, 10 – 12

Natura attraverso poesie, piantine e altre magiche sorprese

A cura della Banca del Tempo, 10 -16 | Giardini Sandro Pertini

Danze Popolari

Con il Gruppo di Ricerca Danze Popolari, 11 – 13

Conoscere la Danza-gioco

Attività per bambini 3/10 anni, a cura di Scuola di danza Vaganova

10 | Vasca dell’Arsenale

Letture ad alta voce di albi illustrati

Attività per bambini dai 2 agli 8 anni con il Circolo dei Lettori di Verona

11 | Giardini Sandro Pertini

Dance Fit

Attività per adulti a cura di Scuola di danza Vaganova, 11 | Vasca dell’Arsenale

L’Orchestra del Bosco

Spettacolo laboratorio della Fondazione Aida

11.30 Giardino Alessandro Canestrari

Letture albi illustrati e laboratorio per i piccoli, 15 – 16.30 | Età 3 – 5 anni, 16:30 – 18 | Età 6 – 10 anni

Necessaria la collaborazione dei genitori per realizzare alcune decorazioni. A cura dell’associazione Uni Verso.

Su prenotazione: contattare Stefania Zivelonghi al numero 3474433683 o scrivere a associazioneculturaleuniverso@gmail.com

Partitelle di floorball (hockey senza rotelle) ed esibizione di pattinaggio artistico

Con Cus Verona (i partecipanti devono essere muniti di pattini) 15 – 18

Il nostro impegno per il territorio

Stand informativo di Italia Nostra Onlus sezione di Verona

15 – 18 | Giardini Sandro Pertini

Musica rock live

Esibizione della Banda Seymour con brani originali 16 – 17

DJ Set

Con il collettivo Bootay 15 – 16 e 17 – 19

📍 LUNGADIGE CAMPAGNOLA

Il tuo scatto migliore

A cura della scuola dell’ immagine NShot Academy, 10 -18 | Giardini Sandro Pertini

Attività con UISP 10 – 12

· Ludobus UISP – Il viaggio CreAttivo !

· Workshop di Parkour per ragazzi e ragazze dai 7 anni con giochi di equilibrio e movimento

Dipingendo con…

A cura dello Studio Perotti, 10 – 13 | Giardini Sandro Pertini