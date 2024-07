La Giunta approva i criteri per gli incarichi di società guida per la gestione degli impianti sportivi nella stagione 2024-2025

Definiti gli schemi per assegnare la gestione di impianti sportivi e palestre a Verona per la stagione 2024-2025. Gli avvisi saranno pubblicati ad agosto e gli incarichi dureranno un anno, con possibilità di proroga. L’Amministrazione sta lavorando ad un regolamento per i progetti di miglioramento degli impianti sportivi

La Giunta comunale ha approvato i criteri e gli schemi di convenzione per l’attribuzione degli incarichi di società guida relativamente agli impianti all’aperto e le palestre per la stagione sportiva 2024 – 2025.

Gli avvisi saranno pubblicati sul sito del Comune di Verona nel mese di agosto e l’incarico avrà durata annuale con possibilità di prolungamento di un ulteriore anno.

L’Amministrazione sta lavorando alla predisposizione di un regolamento dell’impiantistica sportiva ed alla definizione di linee guida per fornire alle società sportive del territorio una procedura chiara e certa per la presentazione di progetti di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento degli impianti sportivi come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2021.

Adottare il regolamento degli impianti sportivi è un passaggio molto importante che non può essere calato dall’alto, ma deve essere frutto di un confronto col mondo dell’associazionismo sportivo della città.

Il Comune di Verona, a tal proposito, ritiene che un organismo fondamentale per affrontare tale questione sia la costituenda Consulta dello Sport, il cui iter approvativo verrà a breve calendarizzato.