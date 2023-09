Lavori in piazza Bra, porfido ripristinato entro settembre

Il porfido in piazza Bra sarà ripristinato entro il mese di settembre. Il micro cantiere per il potenziamento della rete elettrica che ha interessato in queste settimane una piccola porzione di superficie tra piazza Bra e la Gran Guardia sarà terminato tra pochi giorni, dopodiché si potrà intervenire con il ripristino dei ciottoli che contraddistinguono la pavimentazione del centro storico.

L’asfalto, che è stato posato in via provvisoria in attesa di verificare l’avvio o meno di altri lavori nella stessa area, sarà presto sostituito con il materiale originale. Una scelta quindi per risparmiare soldi pubblici, evitando di scavare sullo stesso asfalto due volte di fila a distanza di brevissimo tempo. Scongiurata per i prossimi mesi l’ipotesi di un nuovo cantiere, gli uffici hanno programmato la tabella di marcia per il ripristino.

Come spiega l’assessore alle Strade Federico Benini.

“Non è mai successo che una superficie in porfido non venga ripristinata dopo un cantiere o un intervento- commenta Benini-.Come nei cantieri precedenti anche per la striscia in piazza Bra, su cui sono stati effettuati lavori per il potenziamento della rete elettrica, è previsto il ripristino del porfido conseguente al cantiere. Rispettiamo il crono programma e l’iter delle procedure, trovo assurdo che si possa mettere in dubbio certe cose e tanto più che si perda tempo su problematiche inesistenti”.