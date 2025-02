Lavori per l’accessibilita’ dell’Arena di Verona. Aggiornamento della vicesindaca e assessora all’Edilizia monumentale Barbara Bissoli

Il Comune di Verona sta prestando la massima collaborazione a SIMICO – Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, progettista e committente dei lavori di miglioramento dell’accessibilità dell’Arena di Verona, tanto con riferimento alle vie d’accesso verso l’Anfiteatro dalla Stazione di Porta Nuova e dai parcheggi cittadini, quanto alle opere che riguardano l’Arena stessa, per una somma stanziata dallo Stato per complessivi Euro 19.000.000,00 circa.

Per quanto riguarda i lavori stradali, la progettazione è in fase di definizione e SIMICO procederà quanto prima all’affidamento dell’appalto e all’avvio dei cantieri – precisa la vicesindaca e assessora all’Edilizia monumentale Barbara Bissoli.

Per quanto riguarda invece i lavori di miglioramento dell’accessibilità che interessano l’Arena, in linea con i principi del design for all – tra cui rampe di accesso al vallo, passerelle, pedane, parapetti e corrimano, ascensore nell’arcovolo n. 65, sedute di platea e di cavea, allestimenti degli spazi interni, dispositivi mobili informativi – è stato istituito presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per Verona un tavolo tecnico che vede la partecipazione anche di SIMICO e del Comune, e sono in corso le valutazioni necessarie per comprendere quali opere sarà possibile progettare e, quindi, autorizzare e realizzare entro la data della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, fissata per il giorno 22 febbraio 2026; tutto ciò che, pur progettato nell’ambito di detto finanziamento, ma che non sarà stato possibile realizzare, diverrà un’eredità dei Giochi olimpici e paralimpici per la Città.

Quanto all’ulteriore somma di circa Euro 1.600.000, destinata alla riqualificazione dei servizi igienici dell’Anfiteatro, finanziati dallo Stato e dalla Regione Veneto, il Comune – individuato come soggetto attuatore – ha già garantito che procederà alla realizzazione entro la data degli importanti appuntamenti olimpici e paralimpici.