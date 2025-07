Maltempo. A Verona 15 minuti di tempesta a 100 km/h. Abbattuti numerosi alberi

l temporale con forte vento che attorno alle 17 di oggi ha colpito Verona ha lasciato a terra decine di alberi anche di alto fusto precipitati al suolo, provocando la chiusura totale e parziale di numerose strade. La centrale operativa della Polizia locale e Protezione civile ha chiesto il supporto oltre che dei Vigili del Fuoco anche della consulta del volontariato di protezione civile per liberare le strade. Non si segnalano feriti ma danni ad almeno una ventina di autovetture. Le raffiche di vento in alcuni punti della città hanno raggiunto i 100 km/h e la situazione del traffico è particolarmente critica nelle zone ove gli alberi intralciano la circolazione come in via Torbido, strada di collegamento verso il casello di Verona Est e lungo la tangenziale nord.

Una decina di pattuglie della polizia locale stanno presidiando i punti più critici della viabilità.