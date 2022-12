Natale in quinta Circoscrizione. Da venerdi’ eventi gratuiti per tutti

Musica, poesia, spettacoli e concerti canori con cori gospel, burattini e i versi di Berto Barbarani per trascorrere piacevoli momenti durante il periodo natalizio all’insegna del divertimento e della cultura dedicati a grandi e bambini

Da venerdì 9 dicembre in 5^ Circoscrizione si alza il sipario sulla tradizionale rassegna culturale dedicata al Natale, una serie di eventi artistici gratuiti per tutti i cittadini che durerà fino al 30 dicembre.

Gli appuntamenti, realizzati su tutto il territorio circoscrizionale, si terranno nei Teatri Santa Teresa in via Molinara, David di Cadidavid, Blu in via Giuliari e nelle chiese San Giacomo e Gesù Divino Lavoratore.

Il programma delle iniziative è stato presentato questa mattina in sala Delaini dal presidente della Quinta circoscrizione Raimondo Dilara insieme alla presidente della Commissione circoscrizionale Cultura Veronica Perazzolo, Roberto Nizzetto del cenacolo di poesia dialettale Berto Barbarani, al vicepresidente della Big Band Jazzset Orchestra Eraldo Turco con il segretario Frank Van Amsterdam.

“Continuiamo la tradizionale rassegna culturale natalizia – spiega il presidente Dilara – proponendo ai cittadini del nostro territorio una serie di eventi artistici di alta qualità in tutti i quartieri. L’invito, rivolto a tutti, è dunque di partecipare a queste importanti iniziative che non sono poche, visto che dureranno tutto il mese di dicembre”.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni contattare gli uffici della Quinta circoscrizione al numero 045 8282511 o scrivere una email a circoscrizione5@comune.verona.it il martedì e giovedì dalle 9 alle 13.

Programma. Il primo spettacolo sarà venerdì 9 dicembre, alle 20.30 Teatro Blu, con “Aspettando il Natale”, musica canto e burattini a cura dell’associazione CTG Un volto Nuovo e Teatro Giochetto.

Domenica 11, alle 17 al Teatro Santa Teresa, il concerto di Santa Lucia con la Big band Ritmo Sinfonica città di Verona.

Venerdì 16, alle 20.30 alla Chiesa Gesù Divino Lavoratore, il Canto di Natale del Coro Negritella con ospite il Coro Voci Balde.

Sabato 17, alle 21 al Teatro Blu, concerto di Natale “Merysse”, a cura dell’Associazione Istinti Artistici.

Domenica 18 doppio appuntamento alle 17 con la musica canora e la poesia: al Teatro Blu con il concerto del Coro La Cordata, mentre al Teatro Santa Teresa si terrà “Gemme d’inverno”, cenacolo di poesia dialettale Berto Barbarani.

Mercoledì 21, alle 20.30 al Teatro David, spettacolo “A Natale puoi” degli allievi dell’associazione Madateka teatro e danza.

Giovedì 22, alle 21 al Teatro David, Concerto Natalizio della Big Band Jazzset Orchestra.

A Santo Stefano alle 17, e il giorno successivo, il 27 alle 21, appuntamento con il concerto Animula Gospel Singers.

Chiusura degli eventi venerdì 30 dicembre alla Chiesa San Giacomo, con il Canto di Natale del coro Negritella con ospite il coro El Vesotto.

Allegati:

Il programma completo della rassegna natalizia [file testo]