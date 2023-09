Novità sul piazzale XXV Aprile

Nuovi stalli per auto e moto, con il 50% di possibilità in più di trovare parcheggio. Marciapiede riqualificato con corsia ciclabile, illuminazione ed elementi d’arredo

Continuano gli interventi sulle strade cittadine per garantire più stalli, più parcheggi gratuiti, più agio per gli automobilisti veronesi che fanno tappa in stazione per prendere il treno e andare al lavoro o continuare il loro percorso. Il risultato? Un piazzale XXV Aprile decisamente più in ordine. «È appena stata realizzata una fila di stalli completamente nuovi – esordisce l’Assessore alle strade e giardini Federico Benini – sia stalli per motorini posti longitudinalmente rispetto al marciapiede, che stalli per auto disposti a lisca di pesce». Con un unico progetto, si toglie l’ingombro di motorini e scooter dal marciapiede, che invece restano a bordo strada, e maggiori possibilità di trovare parcheggio gratuitamente prima di avviarsi verso la stazione. «Un intervento molto importante perché toglie i motorini da uno spazio che sarà dedicato esclusivamente a pedoni e biciclette. Un regalo anche gli automobilisti che hanno il 50% di possibilità in più di trovare subito parcheggio».

Già in azione la riqualificazione del marciapiede, che ora è in fase di cantiere a cielo aperto: sono in moto trapani ed escavatori, che restituiranno a breve alla città un nuovo marciapiede con corsia ciclabile interregionale, nuova illuminazione, aiuole, elementi d’arredo e un filare alberato completo. Un biglietto da visita nuovo e prestigioso consegnato nelle mani di tutti i turisti che scelgono il treno per arrivare a scoprire Verona. «Sono in corso una serie di lavori per migliorie. Stiamo rifacendo il manto di un marciapiede strategico, ma che è sempre stato trascurato – continua l’assessore – e finalmente cambierà completamente volto: sarà inserita l’illuminazione, finora assente, trenta nuovi alberi invece degli attuali quindici, un camminamento e una pista ciclabile centrale. Pista ciclabile che, vorrei ricordare, sarà il primo tratto fuori dalla stazione che si congiungerà fino al Trentino Alto Adige, quando finiremo tutti i tratti di ciclabile».