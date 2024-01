Nuova viabilita’ ad Avesa. Sulla piazza senso unico e limite dei 30 km/h, come richiesto dai residenti

Rivoluzione in arrivo per la viabilità di Avesa. A chiederla sono gli stessi residenti del quartiere, i primi a sentire la necessità di rendere più sicura e fluida la circolazione dei veicoli e migliorare il livello di qualità della vita della cittadinanza: le soluzioni che saranno attuate sono state condivise con la cittadinanza nel corso di due assemblee pubbliche promosse dalla Circoscrizione 2^ nel corso del 2023.



Ecco quindi che in piazza Avesa verrà istituito il limite di velocità di 30 km orari, la piazza diventerà a senso unico in direzione sud, così come a senso unico sarà anche via Comboni. Con l’occasione sarà rivista e aggiornata la segnaletica orizzontale e verticale nelle vie interessate e in quelle limitrofe, a seguito delle segnalazioni raccolte durante le assemblee. Nei prossimi mesi saranno sistemati i marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali in modo da rendere più sicuro l’attraversamento e sarà realizzato un tratto di marciapiede oggi mancante verso via Zampieri.



Per rendere effettive tali modifiche, dai prossimi giorni le ditte incaricate saranno sul posto per i lavori di revisione della viabilità. I residenti di Avesa sono quindi avvisati, i micro cantieri serviranno per esaudire le loro richieste, apertamente espresse durante le assemblee pubbliche organizzate dalla Circoscrizione 2^ e dall’Amministrazione.



“Ad Avesa viene modificata la viabilità della piazza centrale e delle vie limitrofe – afferma l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari-. Variazioni che renderanno le strade più sicure e vivibili, come l’istituzione del limite di velocità di 30 km orari. Il provvedimento è frutto delle richieste dei cittadini, raccolte durante gli incontri nei quartieri”.

“Con una modalità partecipativa e consultiva della cittadinanza già adottata in altri quartieri, procediamo con un importante intervento per ripensare la viabilità del quartiere, come richiesto da anni sia dalla cittadinanza che dalla Circoscrizione 2^, in particolare a seguito del nubifragio del 2018 e la realizzazione degli argini sul torrente Avesa – aggiunge la presidente della Circoscrizione 2^ Elisa Dalle Pezze-. Anche su questo fronte l’Amministrazione sta procedendo: è, infatti, in corso di completamento il progetto del ponte di via Camposanto la cui realizzazione è stata già finanziata con il bilancio 2024 approvato dal Consiglio Comunale con il parere favorevole della Circoscrizione”.



Questi i nuovi provvedimenti viabilistici che saranno istituiti ad Avesa.

-Piazza Avesa diventerà a senso unico, a partire da via Podgora verso via Benedetto Zampieri; da via Campagnetta sarà quindi obbligatorio svoltare in via Zampieri.

-Strada delle Tofane diventerà a senso unico, da piazza Avesa verso via Torrente Vecchio.

-Via Comboni diventerà a senso unico, da via Campagnetta verso via Torrente Vecchio.

-Viene istituito il limite di velocità di 30 km/h in piazza Avesa.