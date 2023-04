Parte da Verona la terza edizione del Festival itinerante di musica da leggere

Dal 27 aprile al 9 settembre incontri e spettacoli con il Festival itinerante dedicato a letteratura e musica. Il progetto coinvolge oltre a Verona, città capofila, Fabriano (AN), Sulmona (AQ), Campobasso, Scanzorosciate e Treviglio (BG), Felino (PR). Nella città scaligera, da domani fino a sabato 29 aprile, eventi gratuiti per famiglie, ragazzi e bambini anche nei quartieri, con la partecipazione delle biblioteche Borgo Trieste e Borgo Roma per il massimo coinvolgimento della cittadinanza.

Percorsi nella letteratura per l’infanzia e nella musica, per creare una nuova “comunità educante” in rete con famiglie, docenti, educatori, librai, bibliotecari, artisti, amministratori locali, e più in generale con ogni singolo territorio incontrato.

Parte giovedì 27 aprile da Verona, città capofila del progetto, la terza edizione di LibrOrchestra, il primo festival itinerante di musica da leggere dedicato a famiglie, bambini, ragazzi e insegnanti. Un ampio programma di appuntamenti che fino al 9 settembre abbraccerà più città e territori, per diffondere e sensibilizzare, soprattutto le nuove generazioni, alla lettura e all’ascolto musicale.

Un format ideato dall’Atelier Elisabetta Garilli e realizzato con l’associazione LaFogliaeilVento, che è stato avviato nell’estate 2021 da Verona. La III edizione 2023 si svolgerà fino al 9 settembre e toccherà, dopo la città scaligera, altri sei territori: Fabriano (AN), Sulmona (AQ), Campobasso, Scanzorosciate e Treviglio (BG), Felino (PR).

Fino a settembre saranno realizzate tavole rotonde, spettacoli interdisciplinari e laboratori, con 40 appuntamenti gratuiti in programmazione. Al centro, in particole, le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi dei territori coinvolti, promettenti progettisti di un futuro più sostenibile.

“E’ un piacere ospitare a Verona un Festival di questo livello – ha evidenziato l’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia – di alta qualità per i contenuti degli eventi realizzati e per l’importante progetto educativo che si prefigge di portare avanti con la promozione e la divulgazione della lettura e della musica fin dalla prima infanzia, come potenti mezzi di inclusione sociale. Il grande lavoro effettuato in questi anni nel scuole del territorio per portare la musica ai giovani ha coinvolto migliaia di studenti ed insegnati, con l’obiettivo di creare nuovi strumenti da far entrare nella didattica quotidiana. Un investimento che ha visto la partecipazione anche di Elisabetta Garilli, da tempo parte attiva su tante iniziative in favore dei giovani. Ricordo che in questi giorni cade la Giornata Mondiale del libro che per il Comune di Verona diventa un mese ricco di appuntamenti ed iniziative, nel quale rientra anche LibrOrchestra ”.

Programma veronese. Domani, giovedì 27 aprile, al Teatro Santa Teresa, i primi appuntamenti. Alle 10.30 per le scuole, in prima nazionale, lo spettacolo “Trunkerumpampumpera” con il Garilli Sound Project, voce recitante Alessia Canducci. Lo spettacolo sarà riproposto per la cittadinanza domenica 30 aprile alle ore 18.

Alle 17, tavola rotonda “La Musica incontrata, nelle parole, nelle illustrazioni, nella…, nei…, negli…, nelle…”

Conversazione aperta sul valore della musica e della letteratura per l’infanzia nella formazione umana con Donatella Trotta, Elisa La Paglia, Gabriel Pacheco, Emanuela Bussolati, Mariangela Persona, Don Roberto Vinco, Elisabetta Garilli.

Per adulti, studenti universitari e liceali, educatori, docenti, musicisti, filosofi, ballerini, artisti, autori, illustratori, genitori.

Alle 21, spettacolo “Naturale” Musiche di L. Berio, con Klaus Manfrini viola solista, Mirko Pedrotti percussionista, Elisabetta Garilli voce narrante, Giulia Carli danza, Serena Abagnato lavagna luminosa.

Per adulti, studenti universitari e liceali, educatori, docenti, musicisti, filosofi, ballerini, artisti, autori, illustratori, genitori.

Venerdì 28 aprile, alle 17.30 alla biblioteca Borgo Trieste, lo spettacolo “I Teatrini delle Ore”, con Emanuela Bussolati, Susi Danesin, Elisabetta Garilli, Serena Abagnato. Per famiglie.

Sabato 29 aprile, alla biblioteca Borgo Roma, dalle 10.30 laboratorio “Ninne Nanne Nanne Nì” con Elisabetta Garilli, per genitori in dolce attesa. Alle 17, laboratorio “I gatti di Trunkerumpampumpera” con Serena Abagnato per bambini da 6 a 11 anni.

Il Festival è inserito nel calendario nazionale de “Il Maggio dei libri”, progetto di rete promosso dal Centro per il Libro e la Lettura. Verona, in qualità di “Città che legge”, con LibrOrchestra arricchisce la programmazione annuale delle iniziative del Patto di Verona per la lettura con una manifestazione dedicata ai piccoli e alle famiglie, che vedrà coinvolti i quartieri di Borgo Roma e Borgo Trieste.

La tappa veronese è patrocinata dal Comune ed è stata resa possibile dalla collaborazione delle Biblioteche di Borgo Trieste e Borgo Roma, sedi di alcune delle iniziative, e dal contributo dell’Assessorato alle Politiche educative.

Alla realizzazione del Festival LibrOrchestra hanno contribuito numerosi partner tra i quali BPER Bancain qualità di main sponsor già dalla prima edizione, e Palazzetto Bru Zane di Venezia in qualità di partner culturale, nonchéaltri enti pubblici e privati e imprese delle città coinvolte.

Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina dall’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia insieme alla compositrice e direttrice artistica del Festival Elisabetta Garilli. Presenti alcuni sostenitori del Festial, per BPER Banca sede di Verona Lorena De Vita e per il Palazzetto Bru Zane di Venezia Rosa Giglio.

“Il tamtam intercorso tra i comuni italiani e le biblioteche è stato intenso e contagioso e il riscontro importante – commenta la compositrice e direttrice artistica del festival Elisabetta Garilli –. Abbiamo contato circa 1500 presenze l’anno nelle prime due edizioni e oltre 1000 bambini coinvolti. Il 90% delle famiglie ha dichiarato di aver assistito ad eventi di tale innovazione sociale per la prima volta e che il format di Librorchestra rappresenta una novità assoluta per la propria città”.