Per il 2024 nuovi impianti semaforici che agevoleranno l’attraversamento dei non vedenti

Intervento approvato oggi dalla Giunta, con lo stanziamento di 200 mila euro.

In arrivo per il prossimo anno una decina di nuovi impianti semaforici. E’ infatti previsto un importante intervento, per complessivi 200 mila euro, che porterà all’installazione in punti diversi della città di semafori intelligenti, dotati di speciali pulsantiere e di avvisatori acustici che agevoleranno il passaggio in sicurezza delle persone non vedenti. E’ quanto ha deciso oggi la Giunta, su proposta dell’assessore alle Strade Federico Benini, con il via libera del progetto che mira a migliorare alcune situazioni di criticità, rendendo più sicura e accessibile la città, e confermando l’attenzione costante nei confronti delle categorie più fragili.

“Abbiamo fatto un investimento assolutamente importante per la manutenzione dei nostri semafori – ha dichiarato l’assessore Federico Benini –, prevedendo un notevole stanziamento per accrescere ulteriormente la sicurezza sulle strade cittadine, in particolare nei confronti dei pedoni che sono i soggetti più fragili. Questi impianti, nello specifico, consentiranno finalmente alle persone non vedenti di attraversare in sicurezza le nostre strade”.