Personale. Entro il 2025 in arrivo 118 nuove assunzioni e per la fine dell’anno operativi 13 nuovi agenti di Polizia Locale

Entro il 2025 in arrivo al Comune di Verona 118 nuovi dipendenti e per la fine dell’anno prenderanno servizio 13 agenti di Polizia locale già selezionati oltre a 3 posizionatori di porfido operativi nelle attività di sistemazione strade. Sono questi alcuni dei numeri di un piano di assunzioni importante, che sarà in grado di intervenire nella copertura del fabbisogni di personale attualmente presente in diversi settori del Comune. L’operazione mira infatti a rafforzare le attuali carenze, puntando ad accrescere il personale dagli attuali 1781 dipendenti registrati alla fine di agosto a 1881 per la fine del prossimo anno.

Ad illustrare la delibera, approvata questa mattina dalla Giunta, l’assessore al Personale e Bilancio Michele Bertucco, insieme all’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini.

“Grazie all’operazione di chiusura anticipata mutui recentemente effettuato – ha spiegato l’assessore Michele Bertucco – siamo stati in grado di recuperato risorse importanti per poter realizzare le assunzioni. In particolare entreranno in servizio entro la fine dell’anno 13 nuovi agenti della Polizia locale, ma la nostra attenzione è stata rivolta verso tutti i settori dell’Ente, in particolare a quei servizi diretti al cittadino, come scuole e anagrafe. Se allo scorso 31 agosto i dipendenti del Comune risultavano 1781, stimiamo che potranno essere entro il 2025, 1881. Una risposta importante, perché si tratta di una previsione di oltre 100 nuove assunzioni. Da tenere conto che il governo ha tagliato 9milioni 600 mila euro di finanziamenti al Comune di Verona, oltre al fatto che ci auguriamo venga presto eliminata la norma che limita la possibilità di assunzioni”.

“Per la prima volta già dai primi mesi del prossimo anno avremo a servizio del Comune tre posatori di porfido esperti per il centro storico – spiega l’assessore Federico Benini –. Cambierà così radicalmente la possibilità di intervento per la sistemazione di questo tipo di pavimentazione, oggi purtroppo risistemate in maniera temporanea con l’asfalto in attesa di poter individuare le dite incaricate per lo specifici intervento. Contiamo nel corso del 2025 di ripristinare con il porfido tutte le aree che hanno questo tipo di pavimentazione”.