Piano Casa Nazionale: l’assessora Ceni lunedi’ a Roma per firmare il documento redatto da oltre 40 assessori da tutta Italia

A un anno dal sit-in promosso dagli enti locali per richiamare l’attenzione del Governo sull’emergenza abitativa, l’Alleanza municipalista per il diritto alla casa composta da oltre 40 assessore e assessori da tutta Italia sarà presente lunedì a Roma dove terrà una conferenza stampa alla Camera dei Deputati per illustrare un pacchetto di proposte strutturali per garantire il diritto all’abitare.

Sarà presente anche l’assessora alle Politiche abitative Luisa Ceni in rappresentanza di Verona per porre la firma sui 10 punti del Piano Casa Nazionale che chiede all’Esecutivo:

1) Una legge quadro sull’edilizia residenziale pubblica e sociale

2) L’assegnazione gratuita ai Comuni di immobili inutilizzati

3) Il rifinanziamento del Fondo Nazionale Locazione, Fondo Nazionale Morosi Incolpevoli e Fondo Salva Contratti per sostenere le famiglie in difficoltà

4) Una legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche

5) Una misura nazionale per l’emergenza abitativa e le persone senza dimora

6) Agire sulla leva fiscale per favorire l’affitto a canone concordato e penalizzare il vuoto agibile

7) Una normativa specifica per favorire l’industrializzazione dell’edilizia residenziale sociale

8) Riconoscere le agenzie sociali per l’affitto come strumento per la messa in circolo di patrimonio pubblico e privato destinato all’edilizia residenziale sociale

9) Eliminazione definitiva della figura del “idoneo non beneficiario” per l’accesso ai posti letto gratuiti previsti dal diritto allo studio

10) Costruire fondi immobiliari a regia pubblica che garantiscano accesso agevolato all’affitto o all’acquisto grazie a forme di capitalizzazione dell’investimento per la casa: dalle spese di affitto sostenute dagli studenti nella fase della formazione, alle forme più stabili di alloggio per giovani lavoratori e famiglie.



“Il Comune di Verona insieme agli altri Comune dell’Alleanza municipalista sarà a Roma per ribadire l’importanza di una strategia nazionale che sappia trovare soluzioni efficaci per alleviare il problema dell’abitare che interessa tutte le fasce di popolazione, con una particolare attenzione alle fasce più disagiate e ai giovani – sottolinea l’assessora Ceni – Ricordo che Verona, in quanto città fortemente turistica e universitaria, vive maggiormente questo problema”.