Polizia Locale: contrasto al degrado in citta’ con sgomberi, arresto e denunce blitz in via Volta, Viale del Lavoro e alle case Azzolini in Borgo Roma

Grazie alle segnalazioni dei cittadini, la Polizia Locale di Verona nelle ultime ore ha messo a segno alcuni importanti risultati per contrastare il degrado, le occupazioni abusive e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di lunedì gli agenti del Reparto Territoriale sono entrati in via Volta 34, in un appartamento occupato abusivamente da tre persone, un cittadino algerino e due tunisini, come segnalato dalla proprietà. All’interno rinvenute anche 4 biciclette, probabile compendio furto.

Uno degli occupanti, nel tentare di allontanarsi, procurava lesioni ad un agente giudicate guaribili in 10 giorni. Arrestato per violenza finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo un 39enne di origine tunisina, senza fissa dimora, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato messo a disposizione del pubblico ministero per l’udienza per direttissima di questa mattina. Tutti gli occupanti verranno segnalati all’autorità giudiziaria anche per ricettazione ed invasione di edifici.

Altra attività di sgombero questa mattina in viale del Lavoro da parte del Nucleo Operativo, sempre su segnalazione della proprietà, per un edificio occupato da tre persone, due cittadini marocchini ed una ragazza veronese, che verranno segnalati alla Procura della Repubblica per l’occupazione abusiva. Trovata una decina di grammi di sostanza stupefacente grazie alle Unità Cinofile Pico ed Axel.

Una ulteriore attività alle case “Azzolini” in via Capodistria, dove era stato richiesto un intervento da parte di AGEC, all’interno dei garages dove sono state rinvenute, sempre da parte delle Unità Cinofile, diverse dosi di hashish pronte all’uso per oltre 50 grammi. Sul posto sono intervenuti i Vigili di Quartiere della Delegazione di Borgo Roma che hanno anche constatato il grave degrado in alcuni garages.

“”Opportuno sottolineare – afferma l’Assessora alla Sicurezza, trasparenza e legalità Stefania Zivelonghi – da un lato il tempestivo e puntuale intervento della Polizia Locale nel contrasto al degrado, dall’altro l’importanza delle segnalazioni circostanziate da parte dei cittadini, che costituiscono uno degli elementi di tenuta del sistema di sicurezza urbana”.