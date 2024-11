Premiata la produzione Rai ‘Do pasi per Verona’ di Gemma Giorgini

Per aver colto il lato accogliente, vivace e cosmopolita della città nel documentario prodotto da RaiCultura ‘Di là dal Fiume e tra gli alberi, do pasi per Verona’, andato in onda lo scorso settembre in prima visione su Rai5 e successivamente su Rai3. Questa la motivazioni del riconoscimento che, oggi, l’assessora alla Cultura e al Turismo Marta Ugolini ha consegnato alla giornalista Rai Gemma Giorgini. Presente anche il produttore esecutivo del documentario Vittorio Rizzo.

“Un documentario in cui la città prende vita – sottolinea l’assessora Marta Ugolini –. Il programma è riuscito a mettere in luce una visione di Verona a più strati, in positivo e non in antitesi, dove si percepiscono i fili conduttori e i collegamenti scelti per rappresentare le realtà e le sfaccettature storiche, culturali, sociali che definiscono la città. Una risultato che evidenzia la grande professionalità alla base della produzione, davvero di alta qualità, e che ha colto, come evidenziato nel premio consegnato ‘il lato accogliente e cosmopolita di Verona’”.

“Un riconoscimento di cui siamo onorati – dichiara Gemma Giorgini –. Con il programma ‘Di là dal Fiume e tra gli alberi’, abbiamo il privilegio di poter raccontare le città e i territori del nostro Paese in maniera completamente diversa, o almeno questo è il nostro tentativo, per restituire al pubblico una immagine che va al di là di un cliché turistico più conosciuto. Non poteva mancare Verona, una sfida importante e per alcuni aspetti difficile, perché si tratta di una città nota in tutto il mondo per la sua bellezza e le sue indiscusse eccellenze. A noi interessava però restituire al pubblico un’idea di una città in realtà molto complessa, stratificata e dalle tradizioni bellissime”.

Di là dal fiume e tra gli alberi

In onda la domenica alle 22 su Rai5 e successivamente in replica su Rai3

Il programma, giunto alla settima edizione, è una produzione di RaiCultura che intende raccontare i luoghi del nostro paese fuori da ogni cliché e attraverso le suggestioni e le testimonianze delle persone che vivono su quei territori. Grazie allo sguardo di un autore-regista e alla sua voce fuori campo, ogni puntata restituirà il ‘sapore’ di un luogo circoscritto, eppure così ricco di storie, aneddoti e scorci di vita vissuta.