Premiate le scuole del progetto ‘siamo nati per camminare’. Menzione speciale al piccolo Marcel, 14 km a piedi con il papa’

Si e’ alzato alle 4.30 del mattino e, per mano del suo papà, ha percorso 14 chilometri a piedi per raggiungere la scuola. Tanta infatti è la distanza tra la primaria Guarino e Azzago, la frazione di Grezzana dove abita Marcel, l’alunno della 4^ B che, insieme ai compagni, ha partecipato al concorso ‘Siamo nati per camminare’, promosso dal Comune insieme all’associazione Genitori Antismog. Si tratta del progetto-gioco sul tema della mobilità sostenibile rivolto agli alunni delle scuole primarie e che quest’anno ha visto aderire anche una scuola dell’infanzia e una secondaria di primo grado. Per due settimane i bambini sono stati invitati ad andare a scuola a piedi, in bicicletta, skateboard, monopattino, con i mezzi pubblici.

La raccolta dei dati sulla mobilità casa-scuola da parte di ogni classe ha consentito loro di partecipare al concorso e partecipare alle premiazioni ufficiali.

Inutile dire che i 14 chilometri a piedi di Marcel hanno fatto schizzare il punteggio complessivo della classe. E infatti la primaria Guarino è una delle classi vincitrici del concorso.

Queste le scuole premiate: sezione B-Rossi della scuola dell’Infanzia Sole Luna;

classe 1^A della scuola primaria Vivaldi e 2^A della primaria Farinata degli Uberti;

4^A della primaria Le Risorgive – Fracazzole e 4^ C della primaria Guarino; 5^ B della primaria Cesari; 4^ A della primaria Rodari; 5^ A della primaria Lenotti.

Per le scuola di secondo grado, le classi 1^ Be 1^ F della scuola di secondo grado Fincato Rosani.

Una menzione speciale è stata consegnata al piccolo Marcel, che ore detiene il primato per il tragitto più lungo nel percorso casa-scuola da quando è partito il progetto.

Alle premiazioni in Gran Guardia hanno partecipato l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia, l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari, la responsabile del progetto Nati per Camminare – associazione Genitori Antismog Monica Vercesi, Giancarlo Boscarato del Banco BPM che sostiene l’iniziativa. Il progetto gode del patrocinio della Rete Città Sane.