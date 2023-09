Presidio di sicurezza alla Sacra Famiglia

Numerosi i controlli effettuati nelle zone segnalate dalla popolazione ma le risultanze non fanno emergere alcuna significativa criticità. Tuttavia l’assessora Zivelonghi ribadisce: «gli interventi migliorativi previsti nel quartiere sono funzionali a una sicurezza duratura».

Piu controlli, più agenti in servizio e nessuna particolare criticità. A seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, ascoltate e accolte dall’Amministrazione comunale, la zona della Sacra famiglia è diventata un presidio della Polizia Locale. Nel solo arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, sono stati incaricati 58 agenti e 6 ufficiali, per effettuare 27 servizi straordinari soprattutto nelle ore serali e notturne (quelle dichiarate più critiche), che hanno portato all’identificazione di 512 persone, al controllo di 137 veicoli, con 32 sanzioni al codice della strada (per uso del cellulare, mancanza copertura assicurativa, mancanza revisione, uso improprio delle luci, velocità pericolosa), il recupero di un veicolo compendio furto recuperato e la rimozione di 2 veicoli abbandonati ormai catalogati come rifiuti, nessun Daspo e nessun ordine di allontanamento. In più, le Unità Cinofile hanno controllato i giardini, in cui non sono state rintracciate sostanze stupefacenti. Nei pressi del residence “Manager” sono stati sanzionati 6 cittadini per abbandono rifiuti in violazione del regolamento comunale. Come fa sapere il Comandante della Polizia locale Luigi Altamura, sono state sentite anche le altre forze dell’ordine e non sussistono emergenze di sicurezza e ordine pubblico. Compatibilmente con le risorse a disposizione, i controlli proseguiranno.

«Attraverso i Piani Urbanistici Attuativi, si opera in direzione della sicurezza urbana duratura – spiega l’Assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi – perché come spesso ricorda il questore, gli interventi di Polizia in materia di sicurezza danno effetti temporanei, mentre noi vogliamo lavorare per situazioni stabili. Ricordando la corretta segnalazione che ci avevano fatto i cittadini rispetto a determinate situazioni, vorrei mettere a fuoco l’intervento che la Polizia locale ha posto in essere: sono stati messi a punto dei servizi speciali e gli esiti sono stati estremamente semplici: non è stata riscontrata droga o altro nelle aree verdi, non è stato erogato nessun Daspo o ordine di allontanamento. Di fatto il presidio è stato intenso, ma non è emerso nulla di significativo nell’area».