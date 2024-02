Progetto anagrafe decentrata. Riaperto lo sportello polifunzionale Borgo Roma nella sede della Circoscrizione 5^

Dopo quasi 4 anni di assenza in via Benedetti riaperto da oggi il servizio al pubblico, rispondendo alla sempre più crescente necessità dei cittadini e delle cittadine. Oltre una trentina le prenotazioni per la prima giornata di apertura e richieste fino ad aprile per il rinnovo della Carta di Identità. Dopo i quartieri di Borgo Milano/Stadio e San Michele Extra il servizio arriva anche a Borgo Roma. Aperte le prenotazioni su www.bookingapp.filavia.it, FilaVia BookingApp o telefonando allo 045 2212210

In circa un anno, come promesso dall’Amministrazione, triplicate le anagrafi decentrate per un servizio sempre più a portata di mano dei veronesi. Da oggi infatti è operativo anche lo Sportello Polifunzionale Quartiere Roma nella sede della Circoscrizione 5^, in via Benedetti 77, che si aggiunge a quello centrale dello Sportello Adigetto, che rimane competente per la generalità dei servizi, e agli sportelli territoriali Quartiere Milano in Circoscrizione 3^ e a San Michele Extra in Circoscrizione 7^, dove è possibile ottenere il rilascio di carte di identità e certificati demografici.

Si completa così il primo piano di interventi programmato dall’Assessorato al Decentramento per il rafforzamento dei servizi demografici offerti ai cittadini e alle cittadine, che hanno quindi una sempre più ampia possibilità di scegliere tra più sedi sul territorio, e una maggiore facilità di reperire i documenti limitando gli spostamenti e i tempi di attesa.

Per accedere allo Sportello, aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 13 per le carte di identità ed i certificati, è necessario prenotare l’appuntamento su www.bookingapp.filavia.it, tramite FilaVia BookingApp o telefonando allo 045 2212210 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Tutte le informazioni per le modalità di accesso e di prenotazione sono pubblicate nel portale del Comune al seguente link .

Sul posto, per ufficializzare l’apertura, si è recato questa mattina l’assessore al Decentramento Federico Benini. Presente il presidente della Circoscrizione 5^ Raimondo Dilara.

“Le anagrafi decentrate sono ufficialmente tre, si completa con oggi il programma di ampliamento annunciato circa un anno fa – sottolinea l’assessore Federico Benini –. Un primo passaggio attraverso il quale si danno risposte concrete alle esigenze dei residenti. L’obiettivo è quello di continuare in questa direzione, aprendo nuovi punti in altre aree della città”.

“Riapriamo con piacere, dopo diversi anni di chiusura, gli uffici in Circoscrizione 5^ – afferma il presidente di Circoscrizione Raimondo Dilara –. Un ringraziamento all’assessore Federico Benini e agli uffici di competenza per aver reso possibile questa nuova opportunità, che ha subito riscosso un grande apprezzamento da parte di chi vive nel quartiere”.