Prosegue il progetto barriere mai piu’ per l’accessibilita’ degli spazi pubblici

Nel corso dell’ultima seduta il Consiglio della Circoscrizione 2^ ha preso formalmente atto della donazione da parte dell’associazione Genitori Tosti in Tutti i Posti APS, con sede in Borgo Venezia ma operante a livello nazionale, di una rampa stepless mobile destinata in particolare alla pedana della sala polifunzionale di via Quinzano: lo spazio pubblico è, infatti, accessibile tranne per la pedana utilizzata dai relatori che presenta uno scalino di 18 cm.

La Presidente Alessandra Corradi, intervenendo nel dibatto, ha spiegato che “L’associazione, composta da genitori di figli con disabilità, ha dal 2015, un progetto che si chiama “Barriere mai più” per cui con i proventi del 5×1000, di erogazioni liberali e di raccolte fondi dona ai comuni italiani pedane, rampe o attrezzature e ausili per accedere ai luoghi pubblici. Al Comune di Verona Genitori Tosti abbiamo donato già l’attrezzatura per rendere accessibile la piscina comunale in sesta circoscrizione e una bilancia per persone in sedia a rotelle all’Ospedale Maggiore. L’associazione, di cui sono membri diversi genitori-architetti offre anche consulenza a privati per le soluzioni di accessibilità domestica e informazioni sugli iter burocratici”.

I proventi, pari a più di € 500 per l’acquisto della pedana, sono stati in parte raccolti in occasione dell’evento “Verona inclusiva” ospitato proprio dalla Circoscrizione 2^ e organizzato da Genitori Tosti con il coinvolgimento di associazioni veronesi e di altre città che hanno condiviso progetti, idee ed iniziative che possano sensibilizzare la cittadinanza e le amministrazioni ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione. E nella preparazione di questo evento è emerso come la sala, realizzata solo pochi anni fa, sia accessibile al pubblico ma non ad eventuali relatori con disabilità motorie.

Elisa Dalle Pezze, Presidente Circoscrizione 2^ Verona: “Il ringraziamento a Genitori Tosti è duplice: per la donazione in sé che ha reso finalmente e totalmente accessibile la nostra sala, ma soprattutto perchè questo gesto ha un grande valore di sensibilizzazione e invito a guardare gli spazi misurandoli con gli occhi di tutte e di tutti in modo che il vivere quotidiano possa essere davvero senza barriere e con le medesime possibilità”