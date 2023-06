Protezione Civile: in atto i rimborsi come primi aiuti ai privati e alle attivita’ economiche per i nubifragi del 2020 per un totale di quasi un milione e duecentomila euro

Sono stati liquidati in questi giorni dal comune di Verona i rimborsi come primi aiuti, ai privati e alle attività economiche per i nubifragi del 2020. Nel mese di agosto 2020 infatti il territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Detti eventi hanno causato esondazioni di corsi d’acqua con conseguenti allagamenti, venti forti con locali fenomeni di tromba d’aria, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive. Con decreto n. 90 del 24/08/2020 il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato, conseguentemente, lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001.

Con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 704 del 1 ottobre 2020 il Presidente della Regione Veneto è stato nominato quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in oggetto e il Comune di Verona è stato inserito in tale provvedimento come comune interessato dagli eventi citati.

Il servizio di Protezione Civile del Comune di Verona, con un lavoro straordinario e complesso dal punto di vista amministrativo, ha provveduto alla raccolta delle domande, all’istruttoria delle stesse ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa e compilato i modelli richiesti dalla Regione Veneto suddividendo i beneficiari tra privati e attività produttive. Per quanto concerne gli aiuti alle attività economiche e produttive sono state ammesse n. 76 istanze per un totale di 673.693,05 euro, mentre per i privati sono state accolte 185 istanze per un totale di 501.235,56 euro.