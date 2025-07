Riaperta un’altra anagrafe di quartiere alle Golosine, la quarta

Da oggi in funzione alle Golosine. Lo sportello è aperto tre giorni a settimana , il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13

Apre da oggi il quarto ufficio decentrato dell’anagrafe cittadina nella ex sede di via Tevere 38: sono garantiti il rilascio dei certificati e della carta di identità elettronica.

Lo sportello si aggiunge a quello in Quartiere Milano, in zona Stadio in 3^ Circoscrizione, in via Pasqualini Benedetti 77, a quello di San Michele che si trova nella sede della 7^ Circoscrizione, in piazza del Popolo 15, e allo Sportello Quartiere Milano di via Sogare, 3. Gli sportelli decentrati vanno ad aggiungersi alle attività svolte dalla sede centrale di via Adigetto.

“Gli sportelli decentrati fanno fronte a una necessità di servizi di prossimità da tempo evidenziata dalla popolazione. In particolare, – ha sottolineato l’assessore Benini – lo sportello via Tevere copre un’area allargata del territorio cittadino, rispondendo alle richieste dei vicini quartieri e dell’area Zai. Il Comune di Verona prosegue, inoltre, il percorso di digitalizzazione dei propri servizi adottando, in modo progressivo, il sistema di pagamento elettronico PagoPA, in linea con l’obiettivo di rendere i servizi anagrafici sempre più efficienti, trasparenti e accessibili. Con questa trasformazione si supererà definitivamente l’uso del contante e del Pos tradizionale agli sportelli”.

L’Ufficio Anagrafico decentrato di via Tevere è stato individuato come sede pilota per l’avvio di questa sperimentazione. Qui, il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) avverrà previo pagamento online attraverso il portale PagoPA del Comune, come già avviene nella sede centrale. Per i certificati anagrafici e di stato civile, il pagamento avverrà direttamente allo sportello, dove l’operatore genererà un avviso PagoPA e il cittadino potrà pagare con un Pos dedicato, utilizzando esclusivamente la moneta elettronica.

“Molta soddisfazione in quartiere per la riapertura di questo servizio di prossimità. Da tempo la Circoscrizione chiedeva – ha spiegato Alberto Padovani, presidente della 4^ Circoscrizione – questa riapertura e unanime va il ringraziamento al Comune e gli uffici preposti. Giovani e lavoratori avranno così l’opportunità di evadere le pratiche in quartiere, mentre viene data una bella risposta di sostegno sociale all’oggettiva difficolta’ delle fasce più deboli di recarsi in via Adigetto”.

“Oggi realizziamo un’altra promessa elettorale: riaprire il punto anagrafe nella IV Circoscrizione. L’Amministrazione Tommasi si rende vicina al territorio” ha detto Lorenzo Didonè, consigliere comunale di Damiano Tommasi Sindaco, così come Francesco Casella (Partito Democratico) che ha aggiunto come “l’apertura delle anagrafi nei quartieri rappresenti la volontà della nostra amministrazione di rimettere al centro i quartieri e le periferie, ripristinando quei servizi che negli anni erano stati tolti. Oggi è un gran risultato per la Quarta Circoscrizione”. Anche il consigliere Fabio Segattini del Pd concorda sul fatto che “l’amministrazione vada incontro alle fasce della popolazione che hanno più difficoltà a raggiungere la sede centrale di via Adigetto e le altre sedi decentrate. Ancora una volta l’amministrazione si dimostra vicina alle persone che hanno maggior bisogno di servizi di prossimità”.

All’apertura erano presenti anche le consigliere di Circoscrizione Nicoletta Crema e Sabrina Ugolini.

Lo sportello sarà aperto dalle 9 alle 13 il lunedì, mercoledì e venerdì nella sede di via Tevere 38. Per accedere ai servizi è richiesta la prenotazione attraverso FILAVIA BOOKING APP o collegandosi da pc al sito bookingapp.filavia.it e registrandosi al sistema. Oppure telefonando al n. 045 2212210 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18.