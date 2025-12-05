Riqualificazione di Veronetta: a grandi passi verso la sicurezza idraulica nel quartiere

Completata la fase di rifacimento della fognatura in via XX Settembre, i lavori proseguono nel rispetto del crono-programma

Procede a ritmo serrato il maxi–intervento su via Venti Settembre. A soli venti giorni dall’avvio dell’ultima fase operativa, il cantiere ha raggiunto piazza XVI Ottobre, completando i 240 metri finali del rifacimento della fognatura: il tratto più delicato e impattante dell’intero progetto, sia per conformazione tecnica sia per interferenze con i sottoservizi esistenti.

Con la chiusura di questa porzione, il cantiere entra ora nella fase dedicata al rinnovo complessivo delle altre reti: dal rifacimento dell’acquedotto alle linee elettriche, dal drenaggio stradale delle acque meteoriche al convogliamento dei pluviali privati, fino agli adeguamenti delle infrastrutture del gas. Un insieme di opere che consentirà di modernizzare l’intero comparto, garantendo maggiore efficienza e riducendo il rischio di criticità future.

“È un risultato importante, – spiega l’assessore alla mobilità e alle opere complesse, Tommaso Ferrari – perché sappiamo quanto la fognatura sia decisiva dal punto di vista idraulico per mantenere in sicurezza Veronetta. Siamo nei tempi e contiamo di completare tutti questi sottoservizi entro fine febbraio. A seguire partiranno le lavorazioni sui marciapiedi. Nonostante alcuni imprevisti affrontati in questi mesi e continuiamo a lavorare nel rispetto del cronoprogramma. Questo cantiere è fondamentale per la sicurezza idraulica, per il trasporto pubblico e per una città che vogliamo migliore nei prossimi cinquant’anni e oltre. Siamo determinati a portarlo a termine nei tempi previsti, convinti di essere sulla strada giusta”.

I lavori di Acque Veronesi nel cuore del quartiere universitario di Verona sono ormai completati per il 50%. Nell’ambito degli interventi che il gestore sta realizzando per mitigare il rischio di allagamenti nell’area di Veronetta, “ad oggi risulta completo – interviene Isacco Rigodanze, dirigente di Acque Veronesi – il rifacimento della rete fognaria che scorre sotto Via San Francesco e Via dell’Artigliere. In questi giorni si sta invece completando la realizzazione di un apposito pozzo di spinta che servirà, a inizio 2026, a realizzare una galleria per lo scarico delle acque meteoriche in Adige. Il pozzo parallelo, che troverà posto su Lungadige Pasetto, è in fase di predisposizione. Nel corso della settimana, infatti, saranno realizzati i micropali utili a realizzare la struttura finale”.

Sul fronte viabilistico, il completamento dei lavori sopra indicati, ha permesso la riapertura in entrambi i sensi di marcia di Via dell’Artigliere. Di pari passo la circolazione interna al quartiere è ripresa anche in Via San Francesco, dove i veicoli possono procedere al momento a senso unico a salire verso Via dell’Artigliere. Rimane anche il doppio senso in Lungadige Porta Vittoria, mentre su Lungadige Pasetto la circolazione resterà chiusa fino a completamento dei lavori.

Prosegue l’attività di rifacimento dei marciapiedi come sottolineato da Roberto Bottin, dirigente Area Progettazione e Direzione Lavori di V-Reti “Fino al 20 dicembre proseguiremo i lavori sul lato sud di via XX Settembre fino al civico 64. A seguire chiuderemo il cantiere e predisporremo un’area di stoccaggio dei materiali, così da permettere lo svolgimento delle festività natalizie con il minimo disagio possibile.I lavori riprenderanno nella seconda settimana di gennaio con l’intervento sul marciapiede. Da quel momento il cantiere si sposterà sul lato opposto rispetto a dove si sta lavorando ora, fino a Palazzo Boccatrezza, per poi proseguire oltre. Per quanto riguarda le tempistiche finali, nelle prossime settimane, una volta completato il lato sud, avremo un quadro più preciso e potremo definire la previsione conclusiva dell’intero intervento.»

L’obiettivo resta invariato: concludere l’intervento entro maggio 2026, in linea con il cronoprogramma dell’appalto, nonostante i numerosi imprevisti affrontati nel corso dei dieci mesi trascorsi. Tra questi, i rinvenimenti archeologici e la necessità di ridisegnare il sistema di raccolta delle acque piovane degli edifici privati, elementi che hanno rallentato ma non compromesso l’avanzamento complessivo.

Nel frattempo, dichiara il dirigente comunale delle infrastrutture viarie e mobilità, Michele Fasoli, “la nuova organizzazione viabilistica introdotta in via Venti Settembre, senso unico verso est con uscita su vicolo Terrà, unito ai posti auto riservati ai residenti sul lato destro, sta registrando riscontri positivi, contribuendo a una gestione del traffico più ordinata nell’intero quartiere di Veronetta. Una fase transitoria che sta favorendo una convivenza più fluida tra cantieri, residenti e mobilità quotidiana”.