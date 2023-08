Sabato sera la seconda edizione della corsa in notturna trail delle mura

Un’avvincente sfida di 17 chilometri che si snoderà lungo le vie del centro storico e attraverso i numerosi luoghi simbolo, il fiume Adige e sulle colline delle Torricelle.

Partenza sabato 2 settembre alle 20.30 davanti alla Basilica di San Zeno.

Quasi 500 gli iscritti finora, di cui un quarto sono donne.

Consigliera Annamaria Molino: “Queste iniziative, oltre a valorizzare la città, aiutano le persone a muoversi. Tutte le attività che riguardano lo sport e l’attività fisica sono una scelta politica importante per la nostra Amministrazione”.

Conto alla rovescia per la seconda edizione di Asics Trail delle Mura, la corsa urbana organizzata da Verona Marathon Team e che prenderà il via sabato 2 settembre alle 20.30 davanti alla Basilica di San Zeno. Un percorso di 17 chilometri, con un dislivello positivo di circa 400 metri.

Il tracciato di gara riflette pienamente quelle che sono le caratteristiche di un trail urbano: la prima parte lunga un paio di chilometri, disegnata all’interno del centro storico, che parte dalla Basilica di San Zeno, attraversa Castelvecchio e il suo ponte sull’Adige fino ad arrivare a San Giorgio in Braida.

La seconda parte condurrà i concorrenti a percorrere prima le lasagne austriache, pavimentate con ciottoli e pietre con tratti piuttosto ripidi. Una discesa tra gli ulivi in Valpantena verso Quinto porterà i runners sulla Castellana per poi scendere fino all’opera Don Calabria e risalire all’interno dello splendido Parco delle Mura, Patrimonio Unesco.

Nella terza parte del percorso, giunti ai piedi degli imponenti bastioni austriaci, si inizierà una lunga discesa, fino alle scalette che da Castel San Pietro scendono al fiume Adige.

Nella quarta e ultima parte del percorso le luci della città riflesse sul fiume accompagneranno i partecipanti fino a piazza San Zeno.

L’evento è stato presentato questa mattina dalla consigliera comunale referente Città Sane Annamaria Molino insieme a Matteo Bortolaso e Arianna Mazza di Verona Marathon Team, promotore dell’appuntamento sportivo.

“Tutte le attività che si rivolgono allo sport sono importanti per questa Amministrazione, che dal 1° gennaio ha scelto di far parte con il Comune di Verona della Rete Nazionale delle Città Sane dell’OMS, una squadra di comuni che cercano in tutti i modi di promuovere la salute e il benessere globale della popolazione e dell’ambiente – ha spiegato la consigliera Annamaria Molino –. Uno dei principali problemi che va a inficiare la salute sono le cosiddette malattie croniche non trasmissibili, come quelle del cuore, l’ipertensione, il diabete, il cancro, le malattie bronchiali. L’OMS ha dichiarato che nel 2022 il 74% dei decessi è dovuto a queste patologie e, soprattutto, al fatto che non si vive bene. Perché, se è vero che l’Italia ha una delle aspettative di vita più lunghe al mondo che supera gli 80 anni, l’aspettativa di vita sana, è in realtà di 65 anni. Gli ultimi 15 anni li viviamo male e più del 75% delle persone, con 75 anni di età, è malato. Queste malattie si possono però prevenire: lotta al fumo, alimentazione e movimento sono i cardini della prevenzione. Ecco perché tutte le attività che riguardano lo sport e il movimento sono una scelta politica importante per la nostra Amministrazione. Quasi un quarto della popolazione italiana, 16 milioni di persone, non fa sufficiente movimento. Per questo, siamo particolarmente grati come Comune a tutte le associazioni, oggi in particolare al Verona Maratona Team, perché organizzano queste iniziative, che oltre a valorizzare la città, aiutano le persone a muoversi, attraverso lo sport e la vita all’aria aperta”.

La manifestazione è inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Ritrovo dalle 15 di sabato 2 settembre in piazza San Zeno.

Per la seconda edizione è stata proposta una nuova t-shirt tecnica, prodotta da Asics, title sponsor della manifestazione, che sarà consegnata a tutti i partecipanti.

Ci si può iscrivere fino alle 19 del giorno della gara al costo di 35 euro. Possono partecipare solo atleti tesserati.

Regolamento completo al link https://traildellemura.run/regolamento-asics-trail-delle-mura/

“E’ interessante come un quarto dei quasi 500 iscritti all’evento siano donne – dichiara Matteo Bortolaso – e come l’età media dei partecipanti sia tra i 40 e 50 anni. Persone adulte quindi, che vuole fare sport e decide di dedicare un sabato sera al movimento. Un aspetto che si collega ai problemi evidenziati dalla consigliera Molino sulla sedentarietà e la carenza di attività fisica nella vita di molte persone. L’evento è inoltre un’opportunità per vivere la città. Un connubio di storia e sport concentrato in un itinerario con strade asfaltate alternate a tratti sterrati, scalinate e sentieri”.