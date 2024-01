Scuole dell’infanzia comunali. Sabato giornata aperta per conoscere novita’ e progetti

In vista del periodo di iscrizione, sabato 13 gennaio le scuole dell’infanzia comunali aprono le porte per far conoscere attività e progetti. Novità per l’anno 2024/25 è l’attivazione di una nuova Sezione Primavera, che si aggiunge alle due già avviate l’anno scorso

Chi ha figli sotto i 6 anni lo sa bene, gennaio è il mese della grande scelta. Tempo qualche settimane e le iscrizioni alle scuole dell’infanzia dovranno essere concluse

Una scelta importante per la quale è bene informarsi per tempo e raccogliere più informazioni possibili.

Per sostenere le famiglie in questo passaggio il Comune organizza la giornata Scuole Aperte in programma sabato 13 gennaio. Dalle 9 alle 12 le scuole dell’infanzia comunali apriranno le porte ai genitori e familiari dei bambini e delle bambine dai 36 mesi ai 6 anni che frequenteranno il servizio nell’anno educativo 2024/25. Open day anche per le Sezioni Primavera, il servizio attivato l’anno scorso per i bambini e le bambine tra i 2 e 3 anni e che viene ora ampliato.

Novità importante dell’offerta educativa dell’anno prossimo è l’attivazione di una nuova Sezione Primavera alla scuola dell’Infanzia Bottagisio in Borgo Milano, che si aggiunge alle altre due già avviate, una all’interno della scuola dell’infanzia Alessandri a Parona e una all’Infanzia Villa Cozza nel quartiere di Borgo Santa Croce.

Le Sezioni Primavera rappresentano risposta educativa coerente per i bambini di 2 anni. Accolgono bambini tra i ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. I minori devono compiere i 24 mesi tra il primo gennaio ed il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento e fino ai 36 mesi. Per i bambini che compiono i 24 mesi tra il primo settembre ed il 31 dicembre l’ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età, fatta salva diversa determinazione stabilita dalle intese regionali.

La loro collocazione ordinaria presso le scuole dell’infanzia rende questo servizio anche un importante laboratorio per favorire esperienze di continuità tra i due segmenti dell’offerta educativa 0-3 e 3-6 e possono diventare un ambiente educativo per consolidare il lavoro in collaborazione tra educatori, insegnanti, personale ausiliario, espressione delle diverse professionalità presenti nel sistema integrato zerosei. Possono essere frequentate anche da bambini non residenti nel Comune di Verona.

Per r l’a.e/a.s. 2024/25 saranno attivate con frequenza dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:30; le tre Sezioni saranno attivate con un minimo di 10 ed un massimo di 20 bambini per sezione.

Scuole dell’infanzia comunali. Sono 27, distribuite sul tutto il territorio, per una capienza di circa 1800 bambini. A queste si aggiunge la scuola Picono della Valle in via Del Carretto che dall’anno prossimo diventerà statale ma per la quale le iscrizioni partono regolarmente insieme alle altre, compresa l’infanzia Villa Are, che l’anno prossimo traslocherà temporaneamente per permettere di adeguare la struttura per una progettualità più ampia, dagli 0 ai 6 anni.

La progettualità. Il bambino è protagonista attivo nel proprio percorso di crescita, sulla base di questo principio viene attivata una grande varietà di iniziative progettuali:

– percorsi chevalorizzano il gioco e la ricerca spontanea dei bambini, al chiuso e all’aperto;

– attività e laboratori che promuovono l’attivismo dei bambini e spaziano in una varietà di ambiti del sapere, quello motorio, manipolativo e creativo, artistico, musicale, linguistico e narrativo, teatrale, matematico, scientifico;

– percorsi di incontro con il libro e la lettura, anche per un avvio alla lingua scritta, in particolare per i bambini più grandi;

– progettualità speciali, sostenute dall’Ente e realizzate in diversa misura dalle scuole, come i Laboratori di Teatro, di Musica e di Scienze, il Progetto Avventura in natura e in città, i Canti e Filastrocche;

– itinerari di continuità concordati con il Nido e la scuola Primaria.

Iscrizioni. C’è tempo dal 18 gennaio la 5 febbraio per effettuare l’iscrizione, esclusivamente online sulle pagine del sito del Comune. E’ attivo il numero unico per i Servizi educativi e dell’Istruzione 045- 2212211 al quale rivolgersi per informazioni circa le iscrizioni.

“Le scuole dell’infanzia comunali aprono le porte per far conoscere a genitori e famiglie gli spazi e le attività che contraddistinguono l’offerta educativa del nostro servizio- spiega l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia-. Dall’anno scorso abbiamo avviato due Sezioni Primavera nelle scuole dell’Infanzia Alessandri a Parona e all’infanzia Villa Cozza in Borgo Santa Croce, a cui per l’anno prossimo si aggiunge quella che sarà attivata all’infanzia Bottagisio in Borgo Milano. Tante le progettualità in programma per accompagnare il percorso di crescita dei bambini e delle bambine, tra cui laboratori di teatro, musica e scienze che già da quest’anno hanno interessato tutte le scuole dell’infanzia”.