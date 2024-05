Servizi educativi. Le proposte del Centro Arca a supporto di mamme e papa’

Chi è genitore da poco lo sa. Anche il dubbio più piccolo o la novità da affrontare possono sembrare problemi insormontabili quando richiedono scelte per i nostri bambini e le nostre bambine.

Succede ad esempio quando mamme e papà si interrogano sui tempi e sui modi per ‘togliere il pannolino’ ed andare verso l’autonomia, ed ogni giorno sorgono mille domande, per il pasto o la preparazione dello zainetto con l’occorrente per la scuola dell’infanzia e cosi via.

Piccoli e grandi problemi di fronte ai quali i genitori talvolta si sentono soli.

Oggi accanto ai genitori ci sono infatti i Servizi Zerosei che mettono a disposizione la propria professionalità ed esperienza attraverso il contributo di educatrici e coordinatrici per fornire strumenti e opportunità di crescita e sviluppo omogenei ed adeguati.

Il mese di maggio propone un ricco calendario di appuntamenti e incontri promosso dal Centro Pedagogico l’Arca, alcuni dedicati solo ai genitori, altri che prevedono anche il coinvolgimento dei bambini per vivere insieme esperienze importanti come la scoperta della natura, del gioco e dei suoi che ci circondano. Le attività sono aperte a tutti i genitori, anche a quelli che non sono già iscritti alle proposte.

E’ possibile iscriversi alla newsletter per essere sempre aggiornati sulle iniziative del Centro.



Calendario incontri per genitori di bambine e bambini nella prima infanzia:

Verso la scuola dell’infanzia… cosa mettere nello zainetto?

Riflessioni tra genitori su questo importante momento di passaggio

Mercoledì 8 maggio alle ore 17.00 presso Nido d’Infanzia “Pollicino”, Vicolo Madonnina 10 (Porta Vescovo)



Sono pronto/a a lasciare il pannolino?

Gesti di cura, capacità e autonomie di una conquista importante

Mercoledì 22 maggio alle ore 17.00 presso Nido d’Infanzia “La Filastrocca” Via Salita S. Lucia 21 (S. Lucia)



Non è soltanto ‘cibo’

Il momento del pasto come possibilità di condivisione, piacere e autonomia

Mercoledì 29 maggio alle ore 17.00 presso Nido d’Infanzia “La Fiaba”, Via Pisacane 6 (S. Bernardino)



Calendario per genitori e bambine o bambini nella prima infanzia:

Giocare senza giocattoli

Il valore del Gioco con materiale di recupero

Per genitori e bambini dai 15 ai 30 mesi

Giovedì 9 maggio dalle 16.15 alle 17.30 presso il Tempo per la Famiglia La Casetta del Porto, Via De Ambrogi 2 (Porto S. Pancrazio)



Sostare in natura

La Natura come ambiente di Crescita: benessere, scoperta e relazione

Per genitori e bambini dai 24 ai 36 mesi

Sabato 11 maggio dalle 10 alle 11.30 ritrovo presso il parcheggio del Parco Le Colombare, Via Castel S. Felice 6



Esplorazioni sonore

Esperienze di suoni per scoprire il mondo circostante

Per genitori e bambini dai 12 ai 20 mesi

Mercoledì 22 e 29 maggio dalle 16.15 alle 17.30 presso il Nido d’Infanzia “Il Paese della Fantasia”, Via Carso 13 (Pindemonte)



Un libro che racconta di te

Un laboratorio per costruire un libro speciale con i propri bambini

Per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni

7 – 14 – 23 – 28 maggio dalle ore 16.15 alle 17.30 presso Scuola dell’Infanzia “Alessandri”, Via del Ponte 13 (Parona)



Suoni, colori e immagini d’acqua

Un’esperienza immersiva con la luce

3° incontro di “Un giorno al mese”

Per genitori e bambini dai 3 ai 6 anni

Giovedì 16 maggio dalle ore 16.15 alle 17.30 presso Scuola dell’Infanzia “Villa Cozza”, Via Ponchielli 14 (Borgo Santa Croce)



Tutti gli incontri sono condotti da Coordinatrici ed Educatrici del Servizio Nidi per l’Infanzia del Comune di Verona.



La partecipazione è gratuita e le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo.

Per informazioni e iscrizioni:

– mail: consulenzaeducativa@comune.verona.it

– telefono: 335 6723392