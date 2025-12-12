Servizi paritari 0-6 per l’infanzia, dal Comune di Verona un contributo straordinario di 158mila euro a sostegno delle attivita’ svolte

La Giunta comunale di Verona ha approvato un’integrazione straordinaria di 120 mila euro al contributo destinato alle scuole dell’infanzia paritarie e agli asili nido integrati che hanno stipulato accordi con il Comune per l’anno scolastico 2024/2025. La decisione nasce dalla volontà di sostenere concretamente il sistema educativo paritario del territorio, messo sotto pressione dall’aumento dei costi di gestione, in particolare quelli legati al personale, e dal crescente numero di bambine e bambini con disabilità accolti nelle strutture. E’ stato inoltre stanziato un contributo di 38mila euro sempre a scuole paritarie da zero a sei anni, una ventina, che hanno proseguito l’attività fino a luglio.

“Si lavora per sostenere i servizi 0-6 – dichiara l’assessora alle Politiche educative e scolastiche, Elisa La Paglia – per le famiglie così come abbiamo contribuito al costo dei pasti dei grest. Lavoriamo per dare risposte di qualità alle famiglie anche durante i mesi estivi. Questo contributo conferma il dialogo con scuole paritarie in virtù del quale andiamo a sostenere gli ulteriori costi dati da presenza significativa di ragazzi che hanno bisogno di sostegno specifico per svariati motivi. E’ un ulteriore passo verso una scuola più inclusiva.”

Il contributo aggiuntivo da 120mila euro sarà suddiviso tra tutte le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate secondo i criteri già previsti dagli accordi in vigore, senza ulteriori adempimenti a carico degli istituti, utilizzando la documentazione già presentata per l’erogazione del contributo annuale. Le risorse trovano copertura nel Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni e si inseriscono nel quadro delle politiche comunali a sostegno del diritto all’educazione e dell’accesso ai servizi per le famiglie.