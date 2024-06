Sottopasso via Citta’ di Nimes. Aperte tutte le rampe

Piena funzionalità per il sottopasso di via Città di Nimes, che da oggi completa l’apertura delle rampe in entrata e uscita all’altezza di Porta Nuova/stazione e di Porta Palio/ingresso tangenziale T4-T9.

Nel corso della settimana, dopo la riapertura lunedì 24 giugno del nuovo sottopasso, sono divenute via via percorribili anche le quattro rampe d’ingesso e uscita, in vista del ripristino definitivo della viabilità di superficie.

Nel sottopasso è in vigore il limite di velocità di 50 km orari.

A presidio della zona è costante la presenza degli agenti della Polizia locale, che forniscono informazioni ed assistenza agli automobilisti, in modo da permettere da subito un transito regolare, tornando così alla viabilità ante cantiere.

Per ora resta invariata la viabilità dell’anello circolatorio.