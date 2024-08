Sottoscrizione ipotesi di Contratto Collettivo integrativo anno 2024 per il personale dipendente

Si è conclusa con soddisfazione la trattativa per la sottoscrizione dell’ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo per l’anno 2024. L’Amministrazione comunale anche per l’anno 2024 ha garantito il finanziamento discrezionale delle risorse variabili assicurando il finanziamento delle indennità e dei compensi previsti con il CCNL vigente. In particolare per l’anno 2024 è stato finanziato il fondo per la performance organizzativa ed individuale per un importo pari a 2.447.803 euro, a fronte di 2.202.718 euro destinati a tale finalità nell’anno 2023. E’ stato inoltre concordato di riconoscere le progressioni economiche dell’anno 2023. Per l’anno 2024 è stato stanziato l’importo di 261.380 euro, destinato a finanziare l’attribuzione di nuovi differenziali stipendiali a decorrere dal 1° gennaio 2024. “Un risultato importante – dall’assessore al Personale Michele Bertucco – volto ad assicurare le adeguate risorse al personale dipendente del Comune di Verona. Abbiamo lavorato con i sindacati, che ringrazio per quanto fatto, al fine di trovare, in base alle risorse disponibili, la migliore soluzione possible”.