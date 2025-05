Sport Expo Week 2025: inaugurata oggi la 19^ edizione Sport Expo

Dopo gli appuntamenti settimanali, prende il via oggi l’appuntamento fieristico di Sport Expo Week, l’evento dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni che riunisce in un solo luogo diverse discipline sportive da scoprire e sperimentare. Da oggi fino a domenica 25 maggio i padiglioni fieristici numero 10, 11 e 12 accoglieranno i giovani e le loro famiglie per promuovere l’inclusione e un sano e corretto stile di vita, fondato sulla pratica sportiva e sulla corretta alimentazione, grazie alla partecipazione di federazioni e società di Verona e provincia.

Nella mattinata di oggi si è tenuta la cerimonia inaugurale della 19a edizione di Sport Expo, alla quale hanno preso parte rappresentanti del mondo dello sport e le istituzioni, tra le quali il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il Presidente Veronafiere, Federico Bricolo, e il Direttore Generale, Adolfo Rebughini, il delegato alla Didattica e allo Sport dell’Università di Verona, Federico Schena, e il presidente della Fondazione Marcantonio Bentegodi, Francesco Todeschini. Tra gli sportivi ospiti presenti Federica Maffei, pattinatrice di velocità del centro sportivo Carabinieri, Asia Lanzi, street skater delle Fiamme Gialle, e Antonio Fent, ex giavellottista e oggi preparatore atletico. A portare il saluto anche il Vice Comandante dell’85° RAV Verona, Danny Cardone.

“Sport Expo per me è sempre stato molto più di un evento: da fan e sostenitore, oggi lo vivo anche con responsabilità istituzionale. È una settimana che coinvolge tutta la città, una scintilla nata anni fa che continua ad accendere la passione per lo sport in migliaia di bambini e ragazzi. Ricordo ancora la sorpresa quando comparve la pesca sportiva nei padiglioni: capii allora che tutto è possibile quando si lavora con competenza e passione. Insieme all’Università, alle scuole e alle amministrazioni, questo evento diventa un vero fiore all’occhiello per Verona, un’occasione per valorizzare il ruolo sociale dello sport e rafforzare il senso di comunità” ha dichiarato il sindaco di Verona Damiano Tommasi.

“Come Veronafiere ospitiamo tante fiere business, ma questa è qualcosa di davvero significativo per noi, perché coinvolge tutto il territorio e i nostri giovani. Siamo arrivati alla diciannovesima edizione, e i numeri parlano chiaro: oltre 540 mila ragazzi e ragazze hanno potuto vivere lo sport nei padiglioni grazie alle proposte delle centinaia di associazioni presenti. È una settimana che coinvolge l’intera città e provincia, ed è centrata su un valore fondamentale: lo sport, che è divertimento, ma anche fatica, rispetto delle regole e capacità di stare insieme. Per questo ringraziamo davvero il sindaco e l’amministrazione comunale per l’impegno concreto. Da parte nostra, come Veronafiere, ci impegniamo a offrire il massimo supporto a queste iniziative che riteniamo importantissime” ha commentato Federico Bricolo, presidente Veronafiere.

“Anche quest’anno l’Università di Verona partecipa con grande entusiasmo e collaborazione a questa manifestazione. I 300 ragazzi e le ragazze con le magliette dell’ateneo che vedete intorno a noi testimoniano concretamente quanto l’Università creda in questo momento di condivisione con l’Amministrazione comunale e con Veronafiere. Questo evento rappresenta non solo un’occasione di collaborazione, ma anche un momento formativo fondamentale: i nostri studenti mettono in pratica le competenze come futuri insegnanti di attività motoria e sportiva, e come educatori. Un altro ambito per noi rilevante è quello dei convegni: la settimana si è aperta con un incontro dedicato all’attività paralimpica e domani proseguirà con un convegno molto atteso, centrato sul valore educativo dello sport. In particolare, parleremo dello sport che educa contro la violenza, per contrastarla anche attraverso una maggiore consapevolezza del ruolo educativo dello sport. L’appuntamento è domani mattina alle 9.30, con psicologi, educatori e altri professionisti del settore” ha aggiunto il professor Federico Schena, delegato alla Didattica e allo Sport dell’Università di Verona.

“Oltre ai risultati sportivi ottenuti nelle varie sezioni, dal nuoto fino alle eccellenze che sono arrivate a competere alle Olimpiadi e Paralimpiadi, la Fondazione Bentegodi negli ultimi due anni ha scelto di dare sempre più peso e valore all’ambito educativo. Lo fa attraverso incontri, conferenze e iniziative, come Sport Expo Week, che la rendono un vero collante tra le tante realtà cittadine, contribuendo così alla crescita culturale e sociale del territorio” ha affermato Francesco Todeschini, vicepresidente Fondazione Bentegodi.

“Siamo qui per la quarta edizione consecutiva, davvero molto contenti di partecipare. Si parlava di sport come formazione, ed è verissimo: per noi rappresenta la base strutturante per un buon soldato. Partecipiamo con il nostro nucleo ginnico, che insegna ai giovani i rudimenti della ginnastica militare. Ogni anno ci colpiscono la contentezza e la luce negli occhi di bambini e ragazzi: è questo che ci dà maggiore soddisfazione” ha aggiunto il Vice Comandante dell’85° RAV Verona Danny Cardone.

EXPO QRCODE

Per aiutare bambini e famiglie a ricordare gli sport provati durante la visita all’area espositiva, all’ingresso in fiera verrà consegnato a ciascun bambino un braccialetto con QR code a numero casuale, privo di dati personali. A ogni stand sportivo, un volontario scannerizzerà il braccialetto per registrare le attività praticate dal bambino. Al termine di Sport Expo Week, gli accompagnatori riceveranno una mail con l’elenco completo degli sport provati, ciascuno corredato da un link informativo per approfondire e scoprire come continuare a praticarlo.

INFO E ISCRIZIONI

Dopo un venerdì dedicato alle scuole del territorio, sabato 24 e domenica 25 maggio spazio alle famiglie a Sport Expo Week, con un calendario fitto di eventi articolato tra sport tradizionali e altri più innovativi. I padiglioni resteranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 19:00. L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito www.sportexpoweek.it. L’accesso in Fiera è da Re Teodorico, su viale dell’Industria, e il parcheggio dedicato è il P7 – Re Teodorico.

LE REALTÀ SPORTIVE

Diverse le realtà presenti in fiera per promuovere le proprie discipline nel corso di Sport Expo Week, come Esercito – 85° Reggimento Verona, CUS Verona ASD, UISP – Comitato territoriale Verona, Hellas Verona FC, Chievo Verona Women FM SSDRL, SSD A.R.L. Olimpia Verona Calcio, Verona City Handball ASD. Presente anche FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, Scaligera Basket Verona, FIR – Federazione Italiana Rugby, Spin – Baskin, ASD King Rock Climbing e Parkour Verona ASD. Confermano la presenza Agape ASD, Verona Skates ASD, Fondazione Bentegodi, FIPSAS – Sezione Provinciale Verona, Veja Adventure Park – IdeAvventura SRL, Horse Valley ASD – APS Equestre, Canoa Club Verona – FICK, Federazione Italiana Vela – XIV Zona, VTAA – Scherma Storica Verona. E ancora ASD Neon Athletics Cheerleading, FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, Fondazione Milano Cortina 2026, FIPT – Comitato Provinciale Verona, Università degli Studi di Verona – Scienze Motorie e Comune di Verona – Polizia Locale.

***

Sport Expo Week è organizzato dal Comune di Verona e Città Sane, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, Università̀ degli Studi di Verona – Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, MIUR Veneto, Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Verona, Verona Fiere e Fondazione Marcantonio Bentegodi. Gode del patrocinio del CONI. La segreteria organizzativa è a cura di DNA Sport Consulting.

Main Partner dell’evento è AGSM AIM, partner sono Stazione Verona Porta Nuova – Grandi Stazioni Retail e Migross. Partner del Playground è Primacasa Borgo Venezia, Allianz Bank Financial Advisors Area Triveneto è Official partner mentre il Media partner è Radio Pico. Autostrada del Brennero SpA è fornitore istituzionale, Acque Veronesi, Amia e Veronamercato sono green partner. Gazebo Flash, UP Rent, ATV e Spazio Visibile sono fornitori.