Stasera al Polo Zanotto l’evento dedicato a Pablo Neruda. Il sindaco Damiano porterà i propri saluti leggendo una poesia a lui cara

Il sindaco Damiano Tommasi interverrà questa sera all’evento ‘Pablo Neruda. Venti poesie d’amore e una canzone disperata’ promosso dall’Università di Verona in occasione del centenario delle pubblicazione dell’opera ‘Venti poesie d’amore e una canzone disperata’ e del 120esimo anniversario della nascita del poeta.

Per il suo intervento di saluto il sindaco ha scelto di leggere una poesia del grande poeta cileno per lui molto significativa. L’appuntamento è alle ore 18, nell’aula T2 del Polo Zanotto, per un incontro che si articolerà in tre momenti: ‘Neruda in versi’, dialogo tra Gabriele Morelli, docente di Lingua e letteratura spagnola all’università di Bergamo e curatore di alcune delle opere del poeta e Felice Gambin, docente di Letteratura spagnola dell’università di Verona e delegato del rettore all’Internazionalizzazione; ‘Neruda in Musica’, con la partecipazione della soprano cilena Carolina Gallardo, che eseguirà alcuni brani accompagnata dal Coro dell’università di Verona e dal maestro Marcello Rossi Corradini al pianoforte; ‘Neruda nell’arte’, con l’esposizione dell’opera “Neruda y el amor” di Eduardo “Mono” Carrasco, grafico, muralista e fondatore del gruppo muralista cileno Brigada Ramona Parra.