Successo strepitoso per “Zorba il Greco”

Sold-out, ovazione di pubblico e la richiesta di otto bis. È stato un successo “Zorba il Greco” al Teatro Romano, all’interno dell’Estate Teatrale Veronese, andato in scena domenica 27 agosto. Coreografato da Lorca Massine che diede forma all’anteprima mondiale nel 1988, il titolo ha visto una nuova compagine di artisti del Ballo di Fondazione Arena, coordinato da Gaetano Petrosino. Protagonisti sono stati Denys Cherevychko (Zorba), già Principal Dancer dell’Opera di Vienna, con gli attuali Primi Ballerini Davide Datoe Liudmila Konovalova (John e Hortense), e, nei panni di Marina, la greca Eleana Andreoudi, Prima Ballerina dell’Opera di Atene.

Il commento dell’assessora alla cultura Marta Ugolini e l’auspicio per il ripristino del corpo di ballo stabile a Verona: «Domenica sera finalmente al Teatro Romano con “Zorba il Greco” è tornata la danza a cura della Fondazione, con un corpo di ballo preso dalle opere, ma costituito ad hoc per questo evento, che ha portato una grandissima energia. Come grandissima è stata la generosità dei solisti che si sono prodigati per il successo dello spettacolo. Il pubblico che ha affollato il Teatro Romano ha risposto in modo caloroso e ci sono state tantissime richieste di bis e momenti di festa insieme. Come amministrazione comunale vogliamo ringraziare Fondazione Arena per aver promosso quest’iniziativa coraggiosamente: vogliamo che questo non sia un evento unico, ma l’inizio di una prosecuzione nei prossimi anni e la semina per tornare ad avere un corpo di ballo stabile anche nella nostra città».