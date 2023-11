Sul tavolo del Prefetto le azioni per la sicurezza del Parco della Passalacqua

Oggi al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura si è parlato del compendio e in particolare del grande Parco della Provianda, in parte già realizzato e in parte in fase di progettazione.

Un imput dell’Amministrazione comunale, per illustrare al nuovo Prefetto Demetrio Martino e a tutti i componenti del Comitato il progetto di recupero e riqualificazione di un’area di 18 ettari dal forte impatto sul quartiere in cui insiste e su quelli limitrofi.

Attenzione particolare è stata data al tema della sicurezza dell’area, da garantire oggi come in futuro, quando il grande parco diventerà fruibile nella sua totalità. Oggi il tema è stato affrontato in Prefettura con l’ausilio di immagini e slide ma c’è già in programma un sopralluogo sul posto da parte del Comitato.

“Abbiamo ritenuto opportuno illustrare al nuovo Prefetto il progetto in corso d’opera all’ex caserma Passalacqua – ha detto l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi-. Un’area molto vasta per la cui sicurezza e fruibilità riteniamo doveroso mettere in campo tutte le azioni possibili e in sinergia con gli enti competenti. L’incontro di oggi aveva questo scopo, oltre a quello di condividere con le Forze dell’Ordine i punti di attenzione specifici e le conseguenti azioni da mettere in campo a presidio della sicurezza”.