Torna Sibilla taxi

Come promesso dall’Amministrazione, riparte dall’8 marzo il servizio adottato in via sperimentale negli ultimi due mesi del 2024. In vigore per tutto il 2025. Torna Sibilla, il taxi serale e notturno a prezzo scontato riservato alle donne veronesi per muoversi in libertà. Dall’8 marzo sarà nuovamente in vigore il servizio: fino alla fine dell’anno saranno 4.750 le corse finanziate con il contributo di 38mila euro erogato dall’assessorato alla Sicurezza del Comune di Verona. Dalle 22 alle 6 del mattino, le utenti possono usufruire dello sconto di 8 euro sulla tariffa sia per l’andata che per il ritorno. Al servizio si accede in modo semplice e veloce attraverso la web app sibilla.comune.verona.it, registrandosi e ricevendo un codice da mostrare al tassista. “Si è conclusa la fase sperimentale del servizio, – ha commentato l’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi – attivato dall’11 novembre scorso fino al 31 dicembre 2024 . L’effetto è stato estremamente positivo perché tutti i fondi messi a disposizione sono stati esauriti. Abbiamo abbassato il taglio della quota coperta per le singole corse da 10 a 8 euro poiché, da un’analisi del costo medio della tratta, l’importo è risultato di poco superiore. Aumentando di poco il contributo richiesto alle utenti, abbiamo potuto ampliare la platea delle donne che possono usufruirne. Il riscontro è stato decisamente positivo anche se la diffusione e la conoscenza dell’iniziativa vanno migliorate. Abbiamo intenzione di contattare le associazioni di categoria per coinvolgerle nella promozione di Sibilla Taxi. Ringrazio la Cooperativa Tassisti di Verona e le associazioni di categoria dei tassisti per la collaborazione. I tassisti rivestono un ruolo sociale di presidio al territorio, come dimostrato di recente, ma anche e soprattutto all’utenza femminile che è quella a cui noi ci rivolgiamo. Un ringraziamento va anche alla Cooperativa sociale Galileo che ha realizzato la web app e le successive migliorie”. Al servizio si accede in modo semplice e veloce attraverso la web app sibilla.comune.verona.it, registrandosi e ricevendo un codice da mostrare al tassista prima dell’inizio della corsa. In pochi passaggi l’utente potrà usufruire della corsa serale o notturna (dalle 22 alle 6) scontata di 8 euro rispetto al totale. “Dall’11 novembre, giorno di avvio a fine anno sono state 290 a novembre e 566 in dicembre le corse effettuate – ha aggiunto Alessandra Bonsaver, responsabile dell’Area direzione della Polizia Locale – con l’agevolazione Sibilla, un servizio importante per la sicurezza delle donne”. Al contributo di 10 mila euro messo a disposizione dal Comune per far partire il servizio nel 2024 si sono affiancati ora 38mila euro che finanzieranno circa 500 corse al mese fino a dicembre. “Grazie all’iniziativa del Comune forniamo un ausilio alle donne che si muovono alla sera – ha concluso il presidente dell’Unione Radiotaxi Verona, Daniele Garonzi – e mettiamo a disposizione del Comune di Verona la nostra organizzazione, tecnologia e uffici amministrativi. Il servizio è stato sfruttato molto soprattutto durante le sere delle festività natalizie. Abbiamo riscontrato molta soddisfazione, oltre che dalle turiste presenti durante le vacanze, anche e soprattutto da parte delle donne lavoratrici che finalmente possono muoversi senza timori”. Constatazione rilevata da Ferdinando Marchi e Stefano Sella, rappresentanti, rispettivamente, delle associazioni Confcommercio Verona e Uritaxi Verona. Sibilla Taxi Il servizio rientra nel più ampio progetto ‘Sibilla, muoviti in libertà’ il nuovo contenitore virtuale del Comune pensato per raccoglie iniziative e opportunità che hanno come obiettivo favorire ulteriori servizi appannaggio delle donne, di qualsiasi età, provenienza e professione, all’interno del territorio comunale. L’iniziativa si inserisce tra quelle messe a terra per prendersi cura e carico delle esigenze del territorio, proseguendo il percorso avviato dall’Amministrazione per rendere sempre più Verona una città per le donne affrontando i diversi temi attraverso lo sguardo di genere, una necessità traversale a tutti gli assessorati perché le donne possano vivere, muoversi, esprimere la propria personalità e i propri desideri e le proprie propensioni nella massima libertà. Le immagini e l’intervista sono disponibili al seguente LINK