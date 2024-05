Tornano le “Piazze dei Sapori”. Protagoniste le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana

Dal 9 al 12 maggio le eccellenze dell’enogastronomia veneta e italiana saranno in piazza Bra e in via Roma per la XXII edizione delle Piazze dei Sapori. Un’edizione dedicata al made in Italy, ma di respiro internazionale, con la promozione congiunta di prodotti e territori d’origine ad opera di oltre 60 aziende partecipanti con ospite speciale la Spagna. Un evento all’insegna della sostenibilità con un ricco programma di eventi e attività per grandi e piccini. Via Roma si conferma area dedicata al sociale, per valorizzare quanto fanno per Verona le tante associazioni che operano senza scopo di lucro al sostegno dei più deboli.

Ad attendere i numerosi visitatori in piazza Bra la nuova area dinamica “Lounge Teatro Ghiotto”, pensata per gustare, apprendere, divertirsi e stare insieme. Una novità attiva tutti i giorni dalle 10 alle 22, con un evento in programma ogni 45 minuti. Dagli show cooking, alla presentazione di libri, ai momenti di approfondimento con le masterclass per finire con attività dedicate alle famiglie e bambini.

L’altra news della XXII Edizione è il ritorno del paese europeo, la Spagna, che sarà presente alla “Promo territori”, l’area di rappresentazione dei territori, che vedrà dopo 2 anni di stop la presenza di un Paese europeo rappresentato da due prodotti tradizionali: churros e sagria.

Un evento ad impatto zero, grazie all’impegno di Confesercenti, per rendere il programma attrattivo e al tempo stesso attento all’ambiente: previste stoviglie bio-compostabili, di energia pulita da fonti rinnovabili, l’uso di acqua pubblica e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La manifestazione è stata presentata questa mattina dall’assessore al Commercio del Comune di Verona, dal Presidente AMIA, insieme al Presidente e al Direttore Generale di Confesercenti e a numerosi rappresentanti di enti e associazioni del territorio.

“Una festa attesa dai veronesi e amata dai turisti che affollano la città – ha dichiarato l’assessore al Commercio – La XXII edizione delle Piazze dei Sapori, con la consolidata collaborazione di Confesercenti, si presenta ricca di novità, eventi ed iniziative. Una manifestazione sostenibile, attenta all’ambiente e al sociale grazie alla presenza di realtà che operano sul territorio. L’Amministrazione è a fianco delle Associazioni di categoria grazie alla promozione dei prodotti locali che passa certamente da queste grandi manifestazioni, ma che richiede un’attività costante di diffusione e valorizzazione delle nostre eccellenze”.

L’evento è patrocinato dal Ministero della Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dall’Ente Nazionale del Turismo Italiano ENIT, dalla Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Verona con il contributo della Camera di Commercio di Verona.

Le Piazze dei Sapori – edizione 2024

Più di 60 aziende della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente selezionate tra centinaia di imprese del settore, proporranno il meglio delle loro produzioni, accompagnate da eventi collaterali aperti al pubblico in collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni ed Aziende.

Nel centro di Verona saranno esposti i prodotti tipici e le produzioni eno-gastronomiche più ricercate d’Italia. Le piazze più famose della città si colorano di espositori e rivenditori accuratamente selezionati, che rappresentano il sapore di tutte le regioni italiane.

Prodotti Dop, Docg, Doc, ma anche particolarità sconosciute al grande pubblico che risvegliano, in questo modo, gusti dimenticati.

Inoltre, per rimanere nella promozione della veronesità, è stata inserita nella brochure ufficiale una sezione dedicata, contenente l’indicazione anche geolocalizzata, dei ristoranti che sono insigniti della targa “Ristorante tipico Verona” che proporranno per il periodo un menù a tema. Presenti anche le 269 “botteghe storiche” di Verona, per valorizzare tutte le eccellenze e le attività che tengono alto la cultura e le tradizioni della città.

Per il terzo anno consecutivo via Roma si colora con uno spazio dedicato alla solidarietà e al sociale con stand senza scopo di lucro.

Il viaggio tra i sapori e le tradizioni enogastronomiche anche quest’anno non dimentica l’impegno verso le realtà attive a sostegno dei più bisognosi.

E grazie alla collaborazione con alcune associazioni, giovedì e venerdì sono previsti due tour turistici gratuiti alla scoperta delle bellezze di Verona, per persone con disabilità, per promuovere una cultura senza barriere.

I numeri della manifestazione

Oltre vent’anni di successi, che hanno visto più di 2.470.000 presenze, 1.668 aziende coinvolte, 1.100 studenti coinvolti nel progetto Teatro Ghiotto, 760 laboratori del gusto, 2 sfilate di moda, 700 spettacoli musicali e culturali, 19 progetti sviluppati a promozione turistica, produttiva, culturale. Sviluppo di B to B in Italia e all’estero e B 10 to C sui territori locali, 118 milioni di euro di indotto sul territorio veronese. Un evento che porta indotto economico importante alla città e alle attività coinvolte.



Città e Paesi coinvolti: Verona e provincia, Vicenza, Venezia-Mestre, Lago di Garda, Milano, Bari, Scarparia del Mugello, Norimberga, Londra, Istanbul, Budapest, Katakolon, Izmir, Dubrovnik, Nimes e Cracovia.



Il taglio del nastro è previsto giovedì 9 maggio alle ore 17.30 in piazza Bra alla presenza delle Istituzioni. Seguirà un momento conviviale con il taglio della forma di Parmigiano Reggiano invecchiato 60 mesi, frutto del lavoro dei maestri artigiani.

La manifestazione aprirà al pubblico giovedì 9 maggio dalle 12 alle 23, venerdì e sabato dalle 10 alle 23, domenica dalle 10 alle 22.

L’ingresso è gratuito.